(YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİYLE) SULTANGAZİ'DE HAFRİYAT KAMYONU CADDEYİ SAVAŞ ALANINA... - Son Dakika

İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 6 aracı hurda yığınına çevirdi.

Kaza Sultangazi'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yokuş aşağıya inen hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafriyat kamyonu araçlara çarpa çarpa ilerlemeye başladı. Kamyonun çarptığı 6 araç hurda yığını haline geldi. Kamyon önünde sürüklediği bir araçla birlikte bina duvarına çarparak durdu. Feci kazada şans eseri sadece kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.