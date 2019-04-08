Son Dakika Haberleri: Yeni hafta Merkez'in iki hamlesiyle başladı

Yeni hafta Merkez'in iki hamlesiyle başladı

1 saat önce

Dolar/TL'de yön arayışı devam ediyor.

Yeni hafta Merkez'in iki hamlesiyle başladı, System.String[]
Dolar/TL'de yön arayışı devam ediyor. Merkez Bankası, yeni haftaya başlarken; swapta TL faizini yüzde 24'e çekti. Öte yandan 22 Mart'ta ara verilen haftalık repo ihalelerine yeniden başladı...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:18 

Merkez Bankası, Ekonomi
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