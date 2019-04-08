Yeni hafta Merkez'in iki hamlesiyle başladı
1 saat önce
Dolar/TL'de yön arayışı devam ediyor.
Dolar/TL'de yön arayışı devam ediyor. Merkez Bankası
, yeni haftaya başlarken; swapta TL faizini yüzde 24'e çekti. Öte yandan 22 Mart
'ta ara verilen haftalık repo ihalelerine yeniden başladı...
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:18
ATM'ler İçin Ödenen Kiralar Aylık 100 Bin Lirayı Buluyor
Merkez Bankası Swap Piyasasındaki TL Faizini Düşürdü
Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı
Erdoğan'ın Eski Metin Yazarından Dikkat Çeken Özhaseki Yorumu: Yanlış Adaydı