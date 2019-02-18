Son Dakika Haberleri: Yeni haftaya başlarken piyasalar

Yeni haftaya başlarken piyasalar

19 dakika önce

Geçen hafta 5.30'un üzerine doğru hareketlenen dolar/TL kuru yeni haftaya yukarı yönde 5.28 civarında başladı.

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Geçen hafta 5.30'un üzerine doğru hareketlenen dolar/TL kuru yeni haftaya yukarı yönde 5.28 civarında başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:08 

Ekonomi
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