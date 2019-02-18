Yeni haftaya başlarken piyasalar
19 dakika önce
Geçen hafta 5.30'un üzerine doğru hareketlenen dolar/TL kuru yeni haftaya yukarı yönde 5.28 civarında başladı.
Geçen hafta 5.30'un üzerine doğru hareketlenen dolar/TL kuru yeni haftaya yukarı yönde 5.28 civarında başladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:08
Tanzim Satışların Başlamasının Ardından Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber!
Reynmen'in Bir Şakı Söylemek İçin İstediği Ücret Dudak Uçuklattı
Ünlü Şarkıcı Gülşen, 7 Ayda 14 Milyon TL Kazanacak
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı