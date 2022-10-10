Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!

Altın, geçtiğimiz haftalarda 997 liradan 1.039 TL'ye kadar yükseldi. Değerli metal hafta başında büyük bir gerileme yaşadı.

GÜN İÇİNDE BİN LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Altın fiyatları 10 Ekim Pazartesi günü dalgalanmalar yaşadı. Güne 1.005 TL'den başlayan altın, bin liranın altına kadar geriledi. Diğer yandan tüm dünyadaki altın fiyatlarını etkileyen ons altın, 1.700 liradan düşerek1.600'lü rakamlarda seyretmeye başladı.

ALTINDA SON DURUM NEDİR?

Dün en düşük 1.010,59, en yüksek 1.031,34 seviyelerini gören gram altın, günü 1.014,53 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 26.09.2022 tarihinde 962,95 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 1.031,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD VERİLERİ ALTININ FİYATINI ETKİLEYECEK

ABD Merkez Bankası FED'in gelecek günlerde faiz artırımına gideceğine dair sinyallerin gelmesi altının geri çekilmesine neden odu. FED'den gelecek faiz artırım kararı yatırımcının dolara talep göstermesine ve doların değerlenmesine neden olacak. Altın ise dolar karşısında değer kaybedecek. Diğer yandan ABD enflasyon verilerinin açıklanması altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.