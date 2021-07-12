Yeni haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,65'ten işlem görüyor - Son Dakika

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Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 8,6285-8,7324 aralığında hareket eden dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,3 değer kaybederek cuma gününü 8,66'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,65'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 10,28'den, sterlin/TL ise 12,01'den satılıyor. Cuma günü 92,08 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 92,2 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise geçen hafta 1,1781 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, bugün 1,1868'den işlem görüyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bu hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Türkiye ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

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