Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor! - Son Dakika
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Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!

28.02.2022 11:46

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra bugün saat 11.30 itibarıyla 845 lira civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.359 lira, cumhuriyet altını da 5.592 liradan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, geçen haftayı bir önceki kapanışa göre yüzde 2,1 düşüşle 838,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün saat 11.30 itibarıyla 845 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.359 lira, cumhuriyet altını da 5.592 liradan satılıyor. Geçtiğimiz hafta, son 17 ayın zirvesi olan 1.974 doları görmesinin ardından düşüşe geçen ons altın cuma günü, yüzde 0,5 azalışla 1.888,4 dolardan kapanış yapmıştı. Altının ons fiyatı yeni haftaya yükselişle başlayarak, şu dakikalarda yüzde 1.901 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

RUS BANKALARI SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILIYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının maliyetleri gün geçtikçe artarken, belirsizlikler nedeniyle küresel piyasalarda "güvenli liman" olarak nitelendirilen altın ve dolar talebinin güçlendiği görülüyor. Hafta sonu batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önemli bankalarının uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaşırken, Avrupa Birliği (AB) de bugün, Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklama kararı aldı.

Analistler, Rusya'nın trilyonlarca dolarlık işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların SWIFT sisteminin dışında kalmasının başta Rusya ekonomisi için oldukça negatif sonuçları olmasının beklendiğini kaydederek, bu kuruluşların yurt dışındaki ortaklıklarının da büyük zarar görmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

ONS ALTINDA 1.960 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bugün Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını açıkladı. Bugün, ABD'de toptan eşya stokları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi. Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı ocakta 10,3 milyar dolar olurken, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla yıllık yüzde 9,1 artış göstererek beklentileri aştı.

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Cumhuriyet, dolar, Rusya, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor! - Son Dakika


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