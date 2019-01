Yeni Hal Kompleksi Memnuniyet Dağıtıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Hal Anonim Şirketi işbirliği ile Arifiye Aşağıkirazca'da 96 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Toptan Sebze ve Meyve Hali hizmet sunmaya başladığı ilk hafta sektörün adresi oldu.

Arifiye Aşağıkirazca'da 96 bin metrekarelik alanda hizmet sunmaya başlayan Yeni Hal Kompleksi şehir içi ve dışından müşterilerini ağırlarken; hal esnafları ve müşteriler de memnuniyetlerini ifade etti. Şehir içi ve dışından Yeni Hal Kompleksi'ne gelenler beğenilerini belirtirken; faaliyetlerini sürdüren esnaflar ise hal ile modern şartlarda hizmet sunmaya başladıklarını dile getirdi.



Hal Kompleksi'nde çalışan Hidayet Uğral, "Sakarya'da bulunan Yeni Hal Kompleksi'nden Düzce haline mal taşımak ile görevliyim. Hal tesisinin yapılmasından büyük memnuniyet duydum. Her şeyi ile daha modern, daha güzel bir yapıya sahip. Buradan alışveriş yapmaktan çok memnunuz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



Hal esnaflarından Samet Alar, "Yaklaşık olarak 15-20 yıldır bu sektörün içindeyim. Eski halde konfor ve hijyen konusunda durum pek iyi değildi. Hamdolsun Yeni Hal Kompleksi'nde her şey çok güzel ve özenle yapılmış. Esnaf olarak her şeyden çok memnunuz. Başkanımız Zeki Toçoğlu'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Hal Müşterilerinden Özcan Döner ise, "Aşağı yukarı 30-35 yıldır bu mesleğin içindeyim. Kendimde zaten Düzce'de hal sahibiyim. Bu hale geçtiğimizden beri gerçekten çok rahatız. Araçlarımızı yanaştırmada, bakımında, ürünlerimizi sarmada çok sıkıntılar yaşıyorduk. Artık Yeni Hal ile bunlar ortadan kalktı. Burada yapılan hizmet gerçekten çok üst bir kalitede. Öte yandan hijyenik. Bu kompleksin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - SAKARYA

