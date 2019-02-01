Yeni Hal Kompleksine Esnafların Geçişleri Tamamlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni Toptan Sebze ve Meyve Hali'ne geçişleri 4 şubat Pazartesi'ye kadar tamamlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni Toptan Sebze ve Meyve Hali'ne geçişleri 4 şubat Pazartesi'ye kadar tamamlanacak.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Hal Anonim Şirketi işbirliği ile Arifiye ilçesi Aşağıkirazca Mahallesi'nde hayata geçirilen Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi'nde 4 Şubat Pazartesi günü itibariyle tüm esnaflar hizmet sunmaya başlayacak. Hal Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar, eski halde bulunan tüm esnafların sözleşmeleri imzaladığını ve 4 Şubat Pazartesi günü itibariyle Yeni Hal Kompleksi'nde hizmet sunmaya başlayacaklarını açıkladı.



"Geçişler 4 Şubat'ta tamamlanacak"



Büyükşehir Belediyesi ile bölgenin en modern halini Sakarya'ya kazandırdıklarını ifade ederek sözlerine başlan Tahsin Çuhadar, "Yeni Hal Kompleksimiz 21 Ocak Pazartesi günü faaliyetlerine başlamıştı. Tüm hal esnafımız sözleşmeleri imzaladı. 4 Şubat Pazartesi günü itibariyle eski halde bulunan tüm esnaflarımızın Toptan Sebze ve Meyve Hali'ne geçişleri tamamlanacak. Ülkemiz tarım politikalarına olumlu katkı sunan Yeni Hal Kompleksimizle inşallah hemşehrilerimize ve sektöre daha iyi bir şekilde hizmet sunacağız. Yeni hal ile esnaflarımız kazanacak, Sakarya'ya güç katmaya devam edecek" dedi. - SAKARYA

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