Yeni hal yasasında komisyonculuğun kalkmasına hal esnafından destek
Yeni hal yasası hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürecek
Hal esnafı Ertuğrul Altındaş: "Hem tüketici hem de üretici mutlu olacak"
SAKARYA - Hükümetin, sebze meyve fiyatlarındaki dengeyi sağlamak amacıyla yeni Hal Yasası çalışmalarına başladığı ve komisyonculuğun kaldırılacağı hedeflenen yasada Sakarya
Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi esnafı çıkacak olan yasayı desteklediğini belirtti.
Son zamanlarda gündemde olan yeni hal yasası çalışmalarında enflasyonla topyekün mücadele programı kapsamında, meyve ve sebzede üreticinden marketlere geliş fiyatlarındaki farkın giderek artması üzerine çalışmalar başlatıldı. Yeni hal yasasıyla birlikte komisyonculuğun kaldırılacağı öngörülüyor. Yasayla birlikte üreticiden tüketiciye gelen meyve ve sebzenin daha uygun bir hal alması hesaplanıyor. Sakarya Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi esnafı yeni hal yasası ve komisyonculuğun kaldırılması konusunda yapılan çalışmalara destek verdiklerini belirterek açıklamalarda bulundu.
Doğru sistemin kurulduğu takdirde komisyonculuğun kaldırılabileceğini söyleyen Sebze ve Meyve Hali esnaflarından Oğuzhan Çuhadar, "Komisyonculuk olmayacak konusunda şuanda mevcut sistemde komisyonculuk ürünlerin fiyatlarını yerinde oluşan piyasayı belirlemektedir. İleriki dönemlerde bu kalkabilir, yapılan düzenlemeler ve geliştirilen olanaklarla kalkabilir. Kalkması da bir takım doğru olur, bir takımda doğru olmayabilir. Şuan mevcut sistemde komisyonculuk mevcut piyasayı belirlemektedir, ürünlerin arz ve talebine göre fiyatların yükselmesi ve alçalmasını etkiler. Şuanda mevcut sistemdeki komisyonculuğun kalkmasını bir yerde destekliyoruz, bir yerde de desteklemiyoruz, ikilemler var. Doğru bir sistem kurulursa komisyonculuk kaldırılabilir. Bu konuda ürünün üretiminin biraz daha dengelenmesi lazım. Fiyatlanma mevsimseldir, ürün kalitesi de mevsimseldir. Mevsim iyi geçerse ürün kalitesi iyi olur, verim fazla olur ona göre de satış biraz daha rakamsal olarak çoğalır veya az olur piyasaya göre. Eğer mevsimler iyi olmazsa, ürünler kalitesi bozuk olursa bu sefer arz talep artar zaten iyi ürün fazla girmez piyasaya o zaman rakamlar çoğalır, kimsenin elinde olan bir şey değildir. Biraz daha işin içerisine girilip ürünler biraz daha kademeli olduğu için komisyonculuk bu şekilde kaldırılabilir, doğru bir düzenleme ile" dedi.
Komisyonculuğun kalkması ve yeni hal yasasının vatandaş için artıları ve eksileri olduğu konusuna da değinen Çuhadar, "Vatandaş için bunun artısı, eksisi var mıdır, vardır. Komisyonculuk satışında ürün daraldığında fiyat aşırı yükselir. Yükseldiği zaman fiyat, alım gücü düşer. Alım gücü düştüğünde ise vatandaşa bu yüksek fiyatlar ile yansıdığı için düşüyor, aslında bu dengelenebilirse ürünün fiyat konusu bir yerden sonra durdurulabilir. Durdurulduğunda da vatandaşın alım gücü de ona göre artar" diye konuştu.
Yeni hal kanunu destekliyoruz
Hem tüketici hem de üretici mutlu olacak
Yaklaşık 20 yıldır Sakarya Meyve ve Sebze Halinde kabzımallık yapan Ertuğrul Altındaş ise, "Biz hal yasasını destekliyoruz. Hem üretici için hem tüketici için belirleyici bir birim fiyat olacak. Üretici ürettiği, satışa sunduğu ürünlerin fiyatını bilmiş olacak, bizde oradan çıkış fiyatını, piyasayı bilmiş olacağız. Tüketici de birim fiyatlarını bilmiş olacak. Bence iyi bir karar. Komisyonculukta bazı firmalar malın durumuna göre komisyon fiyatları belirliyor. Ama komisyonculuk kalktığı zaman tüm üreticiler, ürünlerini piyasaya göre kalite standardı oturmuş şekilde sunabilecek. Mal alınırken daha uygun alınabilecek. Standart ne kadar iyi olursa tüketici içinde o kadar iyi olur. Bir standart oturmuş olacak, şuanda bir standart yok yani. Bazı üretici domatesi 2 TL'ye mal ediyor bazısı 3 TL'ye satıyor bazısı 5 TL'ye satıyor. Ama şimdi bu kanunla beraber bir standart geldiği zaman fiyatlarda da bir standart oluşacak. Onun için bu konuda hem tüketici hem de üretici mutlu olacak" ifadelerini kullandı.