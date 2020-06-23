Yeni Halk Eğitim Merkezinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Yeni Halk Eğitim Merkezinde çalışmalar devam ediyor

Vali Cüneyt Epcim, yeni halk eğitim merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Cüneyt Epcim, yeni halk eğitim merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

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Dikkat çeken mimari yapısının Bayburt taşının estetiğiyle bütünleştiği yeni halk eğitim merkezinde çalışmalar devam ediyor. İhalesi 2018 yılında yapılan yeni halk eğitim merkezi, sekiz milyon liralık yatırım tutarıyla da devam eden projeler arasında önemli yere sahip. Bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yapı tamamlandığında 4 bin 200 metre kullanım alanına ve 12 dersliğe sahip olacak.


Çalışmaların geldiği aşamayı görmek üzere inşaat alanını ziyaret eden Vali Epcim, yüklenici firma yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi aldı. Vali Epcim, merkezin tamamlanmasıyla Bayburt'ta önemli bir ihtiyacın karşılanmış olacağını söyledi.


Yatırımın ilimize kazandırılması noktasındaki tensipleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu kaydeden Vali Epcim, ayrıca Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a da destekleri dolayısıyla özel olarak teşekkürlerini bildirdi.


Vali Epcim, buranın ardından aynı bölgedeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ayşegül Ekici Lafcı ile birimleri dolaşan Vali Epcim, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.


Vali Cüneyt Epcim'e, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:38 Kaynak: İHA

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