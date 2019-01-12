Yeni Harmandalı Mahallesi'ndeki Hayvanlar Afetten Kurtarıldı

Vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması için 400 personel ve 200'e yakın araçla gece gündüz demeden görevinin başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, çalışmalarını sürdürürken; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'de bu kapsamda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerin yoğun gayretiyle, Yeni Harmandalı Mahallesi'nden bir vatandaşımızın büyükbaş hayvanları telef olma riskinden kurtarıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çiftçimize geçmiş olsun dileklerini iletirken, can ve mal kaybının olmamasının sevindirici gelişme olduğunu söyledi.

Meteorolojinin paylaştığı bilgiler doğrultusunda son 48 saatte Manisa ilinde metrekareye 180 kilogram yağış düştü. Yağışlarla birlikte oluşan olumsuz durum karşısında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri teyakkuza geçti. 400 personel ve 200'e yakın araçla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, vatandaşlarımızın yardımına koştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Kanalizasyon Daire Başkanı Hasan Patel ile birlikte ekiplerin çalışma yaptığı noktaları inceledi. Gediz Nehri civarında yoğunlaşan yağmur sularının oluşturduğu olumsuz etki, Yeni Harmandalı Mahallesi'nde bir vatandaşımızın büyükbaş hayvanlarının telef olması riskini ortaya çıkardı. Ekiplerimizin yoğun ve titiz çalışmalarıyla hayvanlar, güvenli bir yere nakledildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, çiftçimize geçmiş olsun dileklerini iletti ve bu süreçte bir kayıp yaşanmamasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.