Yeni Hasankeyf'te sona doğru

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşkesinde 710 konut ve 98 iş yerinin anahtarı hak sahiplerine verildi.

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşkesinde 710 konut ve 98 iş yerinin anahtarı hak sahiplerine verildi.



Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamındaki çalışmalarda sona gelindi. Hasankeyf bölgesinde yeniden yerleşim için bugüne kadar yaklaşık 500 milyon lira ödenek aktarıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 710 konut ve 98 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.



Konu ile ilgili konuşan Hasankeyf doğa aktivisti Emin Bulut, Hasankeyf'teki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Bulut, "Yeni Hasankeyf yerleşkesine şu anda 750 konut 90'a yakın iş yeri yapıldı. Devlet hastanesi ile devlet kurumları ve kaymakamlığı ile birlikte tamamen hedeflenen kent yerleşkesi 10 bin nüfuslu yeni şehir oluşturulacaktır. Fakat bunun ile birlikte harcanan para 500 milyon civarında para harcandı, yatırım yapıldı. Özüne baktığımızda halen vatandaşların şikayetleri var, bu şikayetler de haklı olarak çevre düzenlemesi, içme suyu, alt yapı ve turizm destinasyonun yapılmadığı eksikliklerdir. Yeni Hasankeyf, bölgenin ve Orta Doğu'nun turizm gelişme merkezi olacaktır. Bu eksiklerinde acil bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Umarım yeni Hasankeyf mutlaka özüyle yerleşkesi ile turizmi ile önemli bir turizm merkezine dönüşür" dedi.



"Hasankeyf'i dünya turizmine kazandıracağız"



Aktivist Ömer Güzel ise, devletin bölgeye çok büyük yatırım yaptığını söyledi. Yeni Hasankeyf'te kendilerini bekleyen çok güzel alanların olduğunu kaydeden Güzel, "Özelikle müzemiz var ve 20 yataklı devlet hastanemiz var yeni yerleşke alanında vatandaşlarımızın rahat edebileceği güzel konutlar yapılmış ancak bu konutların bazı eksikleri var inşallah eksik olan şeyler giderilmeye çalışacaktır. Eksikler giderildikten sonra artık vatandaşlar yeni yerleşkede daha rahat hayatlarını sürdüreceklerdir. Hasankeyf tarihi dokusu tam bir turizm cennetidir. Yapılan barajın turizmi engellediğini düşünüyoruz ama önümüzdeki süreçte yeni yerleşim alanına taşındıktan sonra kale üzerine tekne turları ile vatandaşlar gezebilecek. Hasankeyf tam turizm cenneti olacak su sporları, yamaç paraşütleri, deniz araçları ve birçok spor dalları olacaktır. Hasankeyf'i dünya turizmine kazandıracağız" diye konuştu.



Ilısu Barajı ve HES'in, yılda ortalama 4,12 milyar kilowatt saat enerji üreteceği ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacağı öğrenildi. Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde yaklaşık 12,3 milyar lira yatırım maliyetine sahip devasa projenin, 5 yılda ise bu maliyeti karşılayacak potansiyelinin bulunduğu ifade edildi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de önceki gün yaptığı açıklamada, tamamlanan 710 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini ayrıca yapımı tamamlanan ticaret merkezinde 98 iş yerinin anahtarını da hak sahiplerine dağıttıklarını ifade etmişti. - BATMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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