'Yeni hastalıklar genetik değişime uğrayabilir' - Son Dakika

'Yeni hastalıklar genetik değişime uğrayabilir'

21.12.2020 10:43
'Yeni hastalıklar genetik değişime uğrayabilir', System.String[]

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, koronavirüsün önümüzdeki süreçte mutasyona uğrayıp hayvanlardan insanlara geçme ihtimaline ilişkin, "Her şey mümkün. Yeni bildiğimiz hastalıklar genetik değişime uğrayabilir.

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu,  koronavirüsün önümüzdeki süreçte mutasyona uğrayıp hayvanlardan insanlara geçme ihtimaline ilişkin, "Her şey mümkün. Yeni bildiğimiz hastalıklar genetik değişime uğrayabilir. Bu, Covid-19 için de geçerli" dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, koronavirüsün mutasyon geçirip, hayvanlardan insanlara geçme ihtimalini değerlendirdi. Aşkaroğlu, "Her şey mümkün. Sonuçta korona ailesi geniş bir familya. İnsanlarda hemen hemen hiç görülmüyordu; kedi, köpeklerde, kanatlı hayvanlarda görülen formları vardı, insanlarda görülmüyordu. Ama SARS ve MERS ile başlayan bir süreç gelişti. Çünkü toplum öyle bir hale geldi ki vahşi yaşamla; insan ve hayvan arasındaki sınırlar git gide kalkmaya başladı. Dolayısıyla temas artmaya başladı. Temasın artması ile birlikte yeni yeni hastalıkların ortaya çıkması ve bundan dolayı bu hastalığa özgü yeni vakalar, yeni genetik değişimler her zaman mümkün olmaya başladı. Örneğin yapılan bir araştırmada okyanuslarda, deniz kaynaklarında yapılan araştırmalarda çok ciddi bir oranda hala tam tespit edilememiş virüslerin söz konusu olduğu ortaya çıktı. Yeni ve yeniden ortaya çıkan birçok hastalık ortaya çıkabilir. ya da yeni bildiğimiz hastalıklar genetik değişime uğrayabilir. Bu, Covid-19 için de geçerli. Ama şu aşamada hayvanların insanlar için bir risk teşkil ettiğine dair çok ciddi bulgular yok" dedi.

'TARIM BAKANLIĞI'NIN DEPOLARI KULLANILABİLİR'Aşkaroğlu, koronavirüs aşılarının depolanma merkezlerine ilişkin de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il müdürlüklerinde 81 ilde soğuk hava deposu olduğunu kaydederek, "Bazılarının alt yapısı çok güçlü bazıları da biraz daha vasat seviyelerde. Çin'den gelecek aşılar bence buralarda saklanabilir. Ya da eksi derecelerde taşınabilecek aşılar için de yine veteriner hekimlerin sumitomomi yaptığı sıvı azot tankları var ellerinde. Bunlardan da faydalanılabilir. Ondan dolayı şu anda bu aşı uygulamalarında bu olanaklarımız değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Bu hem ekonomik anlamda Türkiye için faydalı olacak hem de olayın daha süratli ve daha hızlı yapılması anlamında iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.


'Yeni hastalıklar genetik değişime uğrayabilir'
'Yeni hastalıklar genetik değişime uğrayabilir'

Koronavirüs, Veteriner, Genetik, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yeni hastalıklar genetik değişime uğrayabilir' - Son Dakika


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