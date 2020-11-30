Yeni hastane için 7 ticari taksinin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Yeni hastane için 7 ticari taksinin ihalesi yapıldı
30.11.2020 12:08
Bilecik Belediyesi tarafından belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan hastane taksi durak yerlerinin 10 yıllığına kiralanması ve bu duraklarda çalışacak olan 7 adet ticari taksi plakası yeni sahiplerini buldu.
Bilecik Belediyesi tarafından belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan hastane taksi durak yerlerinin 10 yıllığına kiralanması ve bu duraklarda çalışacak olan 7 adet ticari taksi plakası yeni sahiplerini buldu.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ihale, canlı yayın ile Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin'in başkanlığında açık teklif usulü ile yapılan ihalede, 7 adet ticari taksi ihale edilerek, yeni sahiplerine kavuştu. Belediye Başkanı Semih Şahin yaptığı açıklamada, ihale ile plakaları alan taksi esnafına hayırlı ve uğurlu olması temennisini iletti. - BİLECİK
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