Son Dakika Haberleri: Yeni havaalanından ilk hava kargo yüklemesi ATA'dan

Yeni havaalanından ilk hava kargo yüklemesi ATA'dan

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'ndaki ilk kargo yüklemesini yapan ATA Freight, grup şirketleri aracılığıyla tedarik zinciri çözümleri, proje taşımacılığı, depo ve gümrükleme hizmetleri de veriyor.

Yeni havaalanından ilk hava kargo yüklemesi ATA'dan , System.String[]
İstanbul Havalimanı'ndaki ilk kargo yüklemesini yapan ATA Freight, grup şirketleri aracılığıyla tedarik zinciri çözümleri, proje taşımacılığı, depo ve gümrükleme hizmetleri de veriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:32 

İstanbul, Ekonomi
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