Yeni havaalanından ilk hava kargo yüklemesi ATA'dan

İstanbul Havalimanı'ndaki ilk kargo yüklemesini yapan ATA Freight, grup şirketleri aracılığıyla tedarik zinciri çözümleri, proje taşımacılığı, depo ve gümrükleme hizmetleri de veriyor.

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Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı