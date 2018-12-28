Son Dakika Haberleri: Yeni havalimanına taşınma tarihi belli oldu

Yeni havalimanına taşınma tarihi belli oldu

1 saat önce

DHMİ, personel yetersizliği ve hava koşulları gibi hususlara dikkati çekerek İstanbul Havalimanı taşınmasının 3 Mart'a ertelendiğini duyurdu.

Yeni havalimanına taşınma tarihi belli oldu, System.String[]
DHMİ, personel yetersizliği ve hava koşulları gibi hususlara dikkati çekerek İstanbul Havalimanı taşınmasının 3 Mart'a ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:30 

İstanbul, Ekonomi
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