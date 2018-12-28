Yeni havalimanına taşınma tarihi belli oldu
1 saat önce
DHMİ, personel yetersizliği ve hava koşulları gibi hususlara dikkati çekerek İstanbul Havalimanı taşınmasının 3 Mart'a ertelendiğini duyurdu.
DHMİ, personel yetersizliği ve hava koşulları gibi hususlara dikkati çekerek İstanbul
Havalimanı taşınmasının 3 Mart'a ertelendiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:30
Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu
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