Yeni Hayat'tan "şiddete hayır" sahnesi!
Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı dizi, farklı hikayesi, başarılı oyunculuklarıyla izleyiciden tam not aldı.
Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı dizi, farklı hikayesi, başarılı oyunculuklarıyla izleyiciden tam not aldı. Dizide yer alan kadına şiddete dikkat çeken sahne de izleyicinin gözünden kaçmadı. Dizide eski özel harekatçıyı canlandıran Serkan Çayoğlu'nun sokakta eski kocasından şiddet gören kadını kurtarması müdahalesi sosyal medyada da ses getirdi.
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