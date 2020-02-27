"Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor! - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yeni Hayat' yakında Kanal D'de başlıyor! - Son Dakika

"Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!

13 dakika önce

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan'ın yapımcılığını üstlendiği, Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı "Yeni Hayat", yakında Kanal D'de başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi yer alıyor.

Senaryosunu Elif Usman Ergüden'in yazdığı Yeni Hayat, korumasını sağladığı kadına aşık olan bir korumanın imkansız aşkını konu alıyor.

İlk tanıtımı yayınlanan ve büyük ilgi gören, tutkulu aşk sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek "Yeni Hayat", yakında Kanal D'de...

Melisa Aslı Pamuk, Serkan Çayoğlu, Yönetmen, Kanal D, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:45 Kaynak: Bültenler
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