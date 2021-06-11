Yeni hayvan pazarında çalışmalar gece gündüz sürüyor - Son Dakika

Gece devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, "Öncelikli hedefimiz 10 gün içerisinde burayı binasıyla, altyapısıyla ve diğer eksikleriyle tamamlayabilmek" dedi.

Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından birine sahip olan İnegöl'de, yeni Modern Hayvan Pazarı bu yıl hizmete giriyor. Belediye Başkanı Alper Taban'ın geçtiğimiz yıl söz verdiği yeni hayvan pazarının kurban bayramına yetiştirilmesi için alanda çalışmalar 24 saat boyunca aralıksız sürdürülüyor.

ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR

İnegöl'ün Modern Hayvan Pazarı, bu yıl ilk kez yeni yerinde kurulacak. Alibeyköy kırsal mahallesi bölgesinde yapımı süren modern hayvan pazarı, bu yıl hayvan yetiştiricileri tarafından da çok daha fazla ilgi gördü. Yeni hayvan pazarının kotra ihalesinde tüm kotralar satıldı. 25 Haziran tarihinde kapılarını açacak olan hayvan pazarında hummalı çalışma ise sürüyor. Gece gündüz devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban Perşembe akşamı yerinde inceledi. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile beraberindeki heyetin katılımıyla alanda yapılan incelemede, gelinen nokta yerinde görüldü.

ULAŞIM PLANLARI DA HAZIRLANIYOR

İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, "Bu akşam Alibeyköy Mahallemizde modern hayvan Pazar yerimizin yapımını yerinde incelemek üzere geldik. Dün itibariyle kotraların satış ihalesini yaptık. Ben çok teşekkür ediyorum buraya gelen, bizlere güvenen, ilgi gösteren alıcılara. Bütün kotralarımızı sattık. Bu Pazar inşallah şehrimiz adına en güzel Pazar olacak. Burası insanların bize duyduğu güvendir. Burada daha inşaat devam ederken insanlar gelip yerlerini aldılar. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Bu zaman içerisinde yetiştirmek için gece gündüz çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan bina yapımı devam ediyor, bir yandan yolların yapımı sürüyor. İnşallah biz vatandaşımızı buraya getirecek çalışmaları da hayata geçirmek istiyoruz. Aracı olmayan olabilir. Bir şekilde buraya insanları nasıl ulaştırırız özellikle kurban pazarı döneminde bunların da çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.

HEDEF 10 GÜN İÇİNDE TAMAMLAMAK

"Öncelikli hedefimiz 10 gün içerisinde burayı binasıyla, altyapısıyla ve diğer eksikleriyle tamamlayabilmek" diyen Taban, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben burada yüklenici firmaya da teşekkür ediyorum. Nihayetinde tabi insanlar işi parasıyla yapıyor ama burada gördüğünüz gibi gece gündüz devam eden bir çalışma var. İnşallah sağlık sıhhat içerisinde burayı kazasız belasız tamamlayacaklar. Bizler de bunun beraberinde eş zamanlı olarak yolları tamamlamış olacağız. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinden geliş olabilecek, Ortaköy yolu üzerinden ve aynı zamanda Bursa-Ankara karayolundan Alibeyköy üzerinden gelinebilecek. Lokasyon erişimi olarak çok yönlü olacak."

20 MİLYONLUK YATIRIM

"Burada Sayın Valimizden İl Tarım Müdürümüze kadar herkesin destekleri var. Ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü bulunduğumuz alanda resmi bir hayvan pazarı oluşması adına bizlere destekleri oldu. Çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştılar. İnşallah Allah'ın izniyle burada gurur duyacağımız güzel bir eser bırakacağız. Yaklaşık 20 milyonları bulan bir yatırım yapılıyor. Bunun Alibeyköy'de de ben hayvancılığın gelişimi noktasında katkı sunacağını düşünüyorum. Bu sadece kurban pazarına ait bir alan değil. Hayvan pazarları Perşembe günleri de şehrimizde sürekli açılıyor ve adaklık satışı konusunda da günlükte devamlılığının sağlanmasını istiyoruz. Beraberinde buradaki arazi de genişlemeye müsait. İhtiyaç olursa devamını getirebiliriz. Herkesin şikayetçi olduğu eski hayvan pazarının yerine bizler geçen yıl söz verdiğimiz gibi bu bayram yeni yerinde pazarı kuracağız. Herkese hayırlı olmasını diliyorum."