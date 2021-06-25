Üye Girişi
Yeni hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı - Son Dakika

Yeni hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı

25.06.2021 15:28
Yeni hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin Alibeyköy mevkiinde 68 günde hayata geçirdiği modern hayvan pazarında, dün akşam itibariyle kurbanlıklar pazara alınmaya başladı.

İlk gün 20 dolayında hayvan satıcısı ile 450 civarında kurbanlık pazara giriş yaptı. Çevre düzenlemelerinin devam ettiği yeni hayvan pazarında, kurbanlık satışları başladı. Öte yandan hayvan pazarına halk otobüsü seferleri de başladı.

İnegöl Belediyesi'nin Alibeyköy mevkiinde hayata geçirdiği yeni modern hayvan pazarında, kurban bayramı öncesi söz verildiği gibi bugün itibariyle kurbanlıklar kabul edilmeye başladı. 25 Haziran'da açılacağı duyurulan hayvan pazarında bir yandan çevre düzenlemeleri sürerken, bir yandan da 24 Haziran gecesi itibariyle kurbanlıklar pazara alınmaya başladı. İlk gün itibariyle 20 hayvan satıcısı ile 450 civarında kurbanlık pazara giriş yaptı.

HALK OTOBÜSÜ SEFERLERİ BAŞLADI

Hayvan pazarının hizmete girmesiyle birlikte İnegöl merkezden hayvan pazarına halk otobüsü seferleri de başladı. Oluşturulan 612H numaralı otobüs ile İnegöl Terminal bölgesinden hayvan pazarına ulaşımı sağlanacak. Gidişte; İnegöl terminal, Bursa- Eskişehir yolu, Ahmet Akyollu Caddesi, Nuri Doğrul Caddesi, Osmanbey Caddesi, Kasımefendi Caddesi, Ortaköy Yolu üzerinden Hayvan Pazarına ulaşacak olan halk otobüsü, dönüş güzergahında ise hayvan pazarından çıkış yapıp; Ortaköy yolu üzerinden Kasımefendi Caddesi, Osmanbey Caddesi, Ahmet Akyollu Caddesi, Altay Caddesi, Şebboy Caddesi ve son olarak İnegöl Terminalinde turunu tamamlayacak. Bu güzergah üzerinden vatandaşlar 612H nolu otobüsle hayvan pazarına ulaşabilecek.

KURBANLIKLAR KOTRALARA YERLEŞTİ

Hayvan pazarında kurbanlık satışının başlamasının ardından, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle hayvan pazarını ziyaret etti. Burada yapılan incelemeler sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün çok kıymetli AK Parti İlçe Başkanım, kıymetli yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle beraber yeni modern hayvan pazarındayız. Allah'a hamdolsun güzel bir günde, söz verdiğimiz gibi 68 gün içerisinde bu eseri hizmet açmış olduk. Dün akşam itibariyle kurban satıcılarımız kendi şehirlerinden İnegöl'ümüze gelerek Pazar yerine hayvanları indirmeye başladılar. Kurbanlıklar kotralara yerleştirilmeye devam ediyor. Yine aynı şekilde süreç bugün de devam ediyor" dedi.

68 GÜNDE TAMAMLANDI

Çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü de hatırlatan Taban, "Bir taraftan da yine biz de çevre düzenlemesi gibi düzenlemeleri tamamlamaya devam ediyoruz. Ama söz verdiğimiz gibi en başından beri hayvan Pazar yerini yaklaşık 75 gün gibi bir planlamayken 68 günde tamamlamış olduk. Ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle çalıştılar. Bizler de bu kadrolar ile hemen hemen haftada birkaç gün mutlaka buraya gelip yerinde bizzat çalışmaları takip etmeye çalıştık. Kazasız belasız tamamlamamız sevindirici. Ben pazardaki satıcılarımıza bereketli kazançlar diliyorum. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlarımıza da şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Niyetlerini rabbim kabul eylesin" diye konuştu.

Yeni hayvan pazarı ziyareti sırasında kurban kesimi de yapıldı.

Yeni hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı

İnegöl Belediyesi, Halk Otobüsü, Haziran, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeni hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı 18:14 Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular 17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı 17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum 17:08 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor 17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi 15:53 AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış 15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar         
18:23
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor         
17:46
"Ayrılacaksın" tartışması kanlı bitti! Annesini öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti         
17:37
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı         
17:28
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi         
17:05
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm         
15:03
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 18:34:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement