Yeni Hayvancılık Projelerine 37 Milyon Liralık Hibe
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II) 3.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) Avrupa Birliği
Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II) 3. çağrı ilanı kapsamında 50 hayvancılık projesine toplam 37 milyon lira hibe desteği verileceğini belirterek, "Bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 77 milyon liralık yatırım yapılacak." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, TKDK IPARD-II 3. çağrı ilanı kapsamında bugün 6. grupta yer alan 50 hayvancılık projesini onaylayarak hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattıklarını bildirdi.
50 hayvancılık projesine toplam 37 milyon lira hibe desteği verileceğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 77 milyon liralık yatırım yapılacak. 6. grupta yer alan bu projelerle birlikte IPARD-II 3. çağrı kapsamında desteklenecek tüm projeleri açıkladık. Böylece toplamda onaylanan 2 bin 316 projeye 781 milyon lira hibe sağladık. Bu hibelerle birlikte kırsalda yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olacak."
Bu tesislerde 7 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını beklediklerini ifade eden Pakdemirli, TKDK üzerinden kırsal kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:12 Kaynak: AA
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