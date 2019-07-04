Son Dakika Haberleri: Yeni hedef nitelikli istihdam verimliliğin geliştirilmesi
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Yeni hedef nitelikli istihdam verimliliğin geliştirilmesi

59 dakika önce

Düzce İŞ-KUR Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 10. Meslek Grubu'nun katılım sağladığı "Nitelikli İstihdam Verimliliğin geliştirilmesi" toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşti.

Yeni hedef nitelikli istihdam verimliliğin geliştirilmesi, System.String[]
Düzce İŞ-KUR Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 10. Meslek Grubu'nun katılım sağladığı "Nitelikli İstihdam Verimliliğin geliştirilmesi" toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan, Düzce İŞKUR Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı, son dönemlerde artan işsizlik oranlarına değinirken, uygulanacak olan eğitimden söz etti. Hizmet kuruluşu olduklarının altını çizen Subaşı, toplantıya katılım sağlayan misafirlerin sorularını da yanıtladı.

"İş beğenmeme sorunu var"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hasan Arslan; "Düzce'de işsizlik oranı çok fakat iş beğenmeme sorunu da çok ve Düzce de iş beğenmeme hastalığının durdurulmasını odamız ve İŞKUR ile hep beraber üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Düzce de kaliteli eleman yetiştirecek akademi projesinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen "Yakın Karadeniz Düzce Ön Bilgilendirme (İnfo) Turu" İstişare Toplantısından bahseden Arslan, İstanbul'dan gelen 50 büyük acentenin katılacağının altını çizerek, hizmet sektörünün her anlamda dinamik bir iş alanı olduğunu ifade etti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:09 Kaynak: İHA
Ekonomi
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