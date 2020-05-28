Yeni hedef polis ve bekçiler oldu - Son Dakika

Son günlerde bazı yayın organlarının yeni hedefi vatandaşın huzur ve güvenini sağlamakla görevli polis ve bekçiler oldu. Polis ve bekçilerin olaylara müdahale etmesi terör yandaşları tarafından suç sayılırken, işlenen suçlar ise görmezden gelindi.



Edinilen bilgilere göre, pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların emekli maaşından gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayan, yeri geldiğinde tarla süren polis ve bekçilerin bu hizmetleri bazı kesimleri rahatsız etti. Son dönemde gerek sosyal medya üzerinden gerekse bazı basın yayın organları tarafından paylaşılan gerçeği yansıtmayan haberlerle polis ve bekçilere yönelik sistematik bir algı operasyonu başlatıldı.



Polis ve bekçilere yönelik paylaşılan gerçeği yansıtmayan haberlerin bazıları



Bazı yayın organlarınca Edirne'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda alkol kullanan bazı vatandaşlara polis tarafından "şiddet" uygulandığı, biber gazı sıkıldığı ve havaya ateş açıldığı şeklinde haberlere yer verildi. Olayla ilgili Edirne Valiliğince yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, "24.05.2020 günü saat 15.20 sıralarında Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ konutları bölgesinde TOKİ Camii ile E5 Blok arasında bulunan Belde Sokak üzerindeki kaldırım kenarına kurulu masa etrafında oturarak alkol alan şahıslara sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet güçlerimizce kimlik sorulması üzerine ilgili şahıslar zorluk çıkarmıştır. Akabinde bölgede kalabalığın toplanması üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmiş ve uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde polis ve bekçinin bir kişiyi ters kelepçeleyerek yere yatırdığı şeklinde haberlere yer verildi. Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nde kendine zarar veren bir şahsın olduğu ihbarı üzerine yaya devriye görevi yapan bekçi ve polis ekiplerinin olay yerine intikal ittiği, isminin Abdulbaki F. olduğu öğrenilen alkollü şahsın "Beni valiye götürün, medyayı çağırın, yardım istiyorum" şeklinde bağırarak karın kısmına elindeki bıçakla kesi attığının görülmesi üzerine ekipler tarafından şahsa müdahale edildiği öğrenildi. Kendini yere atan şahsa, vücuduna kesi atmaması için kelepçe takılmak istendiği, ancak şahsın sakinleşmesi ile kelepçe takılmadan ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. 4 adet sol kolunda, 4 adet de karın bölgesinde kesi tespit edilen şahsın hayati tehlikesi olmadığı için hastaneden taburcu edildiği belirtildi. Söz konusu haberde şahsın ne kendisine zarar verdiğinden ne de alkollü olduğundan bahsedildiği görülüyor.



Sosyal medyada İstanbul Eyüpsultan'da ekmek almaya giden bir kişinin bekçiler tarafından darp edildiği şeklinde paylaşımlarda bulunulduğu görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "24.05.2020 tarihi saat 21.00 sıralarında ilimiz Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta kavga olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine görevlilerimizce olay yerine intikal edilmiş, olay yerinde bulunan iki grubun kendi arasında kavga ettiği görülmüş, müdahale edilmek istendiği sırada olay yerinde bulunan Anıl K. (26) ve Onur B. (26) isimli şahıslar görevlilerimize mukavemet göstermesi sonucu çıkan arbedede biri Çarşı Mahalle Bekçisi biri polis memuru olmak üzere iki görevlimiz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Şahıslara orantılı güç kullanılarak olay yerinde bulunan Tanju K. (32), Serkan Ö. (29), Anıl K. ve Onur B. isimli şahıslar yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında her birine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçuna istinaden 3.182 TL olmak üzere toplam 12.728 TL idari para cezası işlemi uygulanmış, ayrıca Serkan Ö. ve Tanju K. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Anıl K. ve Onur B. isimli şahıslar adli kontrolle serbest bırakılmıştır" denildi. - ANKARA