Yeni hedef polis ve bekçiler oldu - Son Dakika

Yeni hedef polis ve bekçiler oldu

Son günlerde bazı yayın organlarının yeni hedefi vatandaşın huzur ve güvenini sağlamakla görevli polis ve bekçiler oldu.

Yeni hedef polis ve bekçiler oldu, System.String[]

Son günlerde bazı yayın organlarının yeni hedefi vatandaşın huzur ve güvenini sağlamakla görevli polis ve bekçiler oldu. Polis ve bekçilerin olaylara müdahale etmesi terör yandaşları tarafından suç sayılırken, işlenen suçlar ise görmezden gelindi.


Edinilen bilgilere göre, pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların emekli maaşından gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayan, yeri geldiğinde tarla süren polis ve bekçilerin bu hizmetleri bazı kesimleri rahatsız etti. Son dönemde gerek sosyal medya üzerinden gerekse bazı basın yayın organları tarafından paylaşılan gerçeği yansıtmayan haberlerle polis ve bekçilere yönelik sistematik bir algı operasyonu başlatıldı.


Polis ve bekçilere yönelik paylaşılan gerçeği yansıtmayan haberlerin bazıları


Bazı yayın organlarınca Edirne'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda alkol kullanan bazı vatandaşlara polis tarafından "şiddet" uygulandığı, biber gazı sıkıldığı ve havaya ateş açıldığı şeklinde haberlere yer verildi. Olayla ilgili Edirne Valiliğince yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, "24.05.2020 günü saat 15.20 sıralarında Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ konutları bölgesinde TOKİ Camii ile E5 Blok arasında bulunan Belde Sokak üzerindeki kaldırım kenarına kurulu masa etrafında oturarak alkol alan şahıslara sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet güçlerimizce kimlik sorulması üzerine ilgili şahıslar zorluk çıkarmıştır. Akabinde bölgede kalabalığın toplanması üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmiş ve uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve taşkınlık çıkarması üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde polis ve bekçinin bir kişiyi ters kelepçeleyerek yere yatırdığı şeklinde haberlere yer verildi. Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nde kendine zarar veren bir şahsın olduğu ihbarı üzerine yaya devriye görevi yapan bekçi ve polis ekiplerinin olay yerine intikal ittiği, isminin Abdulbaki F. olduğu öğrenilen alkollü şahsın "Beni valiye götürün, medyayı çağırın, yardım istiyorum" şeklinde bağırarak karın kısmına elindeki bıçakla kesi attığının görülmesi üzerine ekipler tarafından şahsa müdahale edildiği öğrenildi. Kendini yere atan şahsa, vücuduna kesi atmaması için kelepçe takılmak istendiği, ancak şahsın sakinleşmesi ile kelepçe takılmadan ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. 4 adet sol kolunda, 4 adet de karın bölgesinde kesi tespit edilen şahsın hayati tehlikesi olmadığı için hastaneden taburcu edildiği belirtildi. Söz konusu haberde şahsın ne kendisine zarar verdiğinden ne de alkollü olduğundan bahsedildiği görülüyor.


Sosyal medyada İstanbul Eyüpsultan'da ekmek almaya giden bir kişinin bekçiler tarafından darp edildiği şeklinde paylaşımlarda bulunulduğu görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "24.05.2020 tarihi saat 21.00 sıralarında ilimiz Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta kavga olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine görevlilerimizce olay yerine intikal edilmiş, olay yerinde bulunan iki grubun kendi arasında kavga ettiği görülmüş, müdahale edilmek istendiği sırada olay yerinde bulunan Anıl K. (26) ve Onur B. (26) isimli şahıslar görevlilerimize mukavemet göstermesi sonucu çıkan arbedede biri Çarşı Mahalle Bekçisi biri polis memuru olmak üzere iki görevlimiz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Şahıslara orantılı güç kullanılarak olay yerinde bulunan Tanju K. (32), Serkan Ö. (29), Anıl K. ve Onur B. isimli şahıslar yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında her birine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçuna istinaden 3.182 TL olmak üzere toplam 12.728 TL idari para cezası işlemi uygulanmış, ayrıca Serkan Ö. ve Tanju K. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Anıl K. ve Onur B. isimli şahıslar adli kontrolle serbest bırakılmıştır" denildi. - ANKARA

Keşan, Huzur, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni hedef polis ve bekçiler oldu - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı         
00:17
Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak         
00:10
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu         
00:08
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi         
23:47
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi         
23:31
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi         
23:21
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor         
23:21
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı         
23:07
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı         
22:44
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı         
22:44
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi         
22:15
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor         
22:12
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı         
22:10
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız         
21:31
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı         
21:29
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız         
21:28
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var         
21:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek         
20:50
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı         
20:50
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi         
20:23
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak         
20:20
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir         
19:50
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu         
19:33
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti         
19:24
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu         
19:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir         
19:21
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı         
19:11
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
19:05
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 00:39:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni hedef polis ve bekçiler oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]