Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek - Son Dakika

Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek

16.01.2021 11:03

Erzurum'daki akarsular üzerinde bulunan 30 hidroelektrik santralinin (HES) yanı sıra proje aşamasındaki yeni enerji barajlarının faaliyete geçmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

Erzurum'daki akarsular üzerinde bulunan 30 hidroelektrik santralinin (HES) yanı sıra proje aşamasındaki yeni enerji barajlarının faaliyete geçmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

Kentten doğan Çoruh, Fırat (Karasu kolu) ve Aras Havzası'ndaki akarsular üzerinde aktif halde 4'ü baraj, diğerleri de regülatörlü 30 HES bulunuyor. 818,76 MWe kurulu gücünde, 2.464,73 GWh yıllık ortalama üretim kapasitesindeki 30 HES tesisine ek olarak 561,76 MWe kurulu gücünde, 1.587,95 GWh yıllık ortalama üretim kapasitesinde 24 HES projesi daha hayata geçirilecek.

Kentte 470 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan mevcut HES tesislerinden, ekonomiye yıllık ortalama 1 milyar 349 milyon 440 bin lira katkı sağlanıyor.

Yeni projelerin yıllık 869 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor

Yaklaşık 330 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki yeni HES projeleriyle de yıllık ortalama 869 milyon 400 bin liralık ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, AA muhabirine, Erzurum'da içme suyu, sulama ve enerji alanlarında yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin çatısı niteliğindeki Çoruh, Aras ve Karasu Nehirlerinin doğduğu Erzurum'un, su potansiyeli açısından kendi kendine yeten bir kent olduğunu ifade eden Köleoğlu, kentte, enerji konusunda da ciddi yatırımların bulunduğunu belirtti.

Köleoğlu, Erzurum'da 24 hidroelektrik santralinin proje çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Santrallerin özel sektör eliyle yapılacağını aktaran Köleoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan 30 hidroelektrik santralinden 4'ü baraj, 26'sı ise regülatörlü santrallerdir. İşletmeye açılan toplam tesislerle beraber yaklaşık 442 bin kişinin günlük hayatında kullanabileceği enerji Erzurum'da üretilmektedir. İşletmeye açılacak 24 HES projesiyle 285 bin kişinin günlük hayatında kullanacağı elektriğin üretimini sağlayacağız."

Köleoğlu, faaliyetteki ve tamamlanacak projelerle Erzurum'da günlük 800 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını, ekonomiye de yıllık 2 milyar 218 milyon lira katkı sağlanacağını söyledi.

Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek
Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek
Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek
Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek

Erzurum, Enerji, Baraj, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni HES barajlarıyla Doğu Anadolu'ya enerji akmaya devam edecek - Son Dakika Ekonomi


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