YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; "YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ" - Son Dakika

YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; "YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ"

15.03.2021 11:52

*HES kodunun birçok noktada zorunlu hale gelmesinden hem işletmeciler hem de müşteriler memnun.Kuaför Nuri Gencer,"Kimi vatandaşlar gevşek davranıyor.

* HES kodunun birçok noktada zorunlu hale gelmesinden hem işletmeciler hem de müşteriler memnun.

Kuaför Nuri Gencer,

"Kimi vatandaşlar gevşek davranıyor. Bu şekilde olduğu sürece virüsle uğraşmaya devam ederiz."

Haber - Kamera: Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da bugünden itibaren kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü zorunlu hale geldi. Esenyurt'ta vatandaşların koronavirüs açısından herhangi bir risk taşıyıp taşınmadığını gösteren kodun işletmelerde girişte gösterilmesi zorunluluğundan hem müşteriler, hem de işletmeciler memnun olduklarını belirtti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi. İlk iş gününde kepenklerini açan işletmeciler, müşterilerini HES kodlarını kontrol ederek kabul etti.

"HEM MÜŞTERİYLE İLGİLENMEK HEM DE HES KODU KONTROL ETMEK ZOR OLACAK"

Esenyurt'ta bir kıraathane işleten Tekin Akbal, uygulamadan memnun olduğunu belitti fakat eleman azlığı nedeniyle HES kodu kontrolüne zorlanacağını dile getirdi. Akbal, "Karşıdaki insanın sağlıklı ya da sağlıksız olduğunu anlayabiliyorsun. Güzel bir uygulama oldu bence. Hayat Eve Sığar uygulamasından kare kod sorgula kısmından müşterilerin kare kodunu okutuyorum ya da HES kodunu yazıyorum. Kalabalık yerlerde ve zamanlarda kontrolünün zor olacağını düşünüyorum. Müşteriye mi bakalım, çay mı koyalım yoksa HES kodu mu kontrol edelim. Elemanım vardı iş olmadığı için onu çalıştırmıyorum. Dükkanı ben açıp kapatıyorum. Virüsün ilerlemesine göre durumu zaman gösterecek. Çok bir iş yapmıyoruz zaten" dedi. HES koduyla kıraathaneye giriş yapan müşterilerden Yusuf Karabulut da "Herkes için, sağlık için faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"YAŞLI MÜŞTERİLERİMİZE YARDIMCI OLACAĞIZ"

Yakın temasın çok olduğu yerlerden biri de kuaför ve berberler. Buralarda da HES kodu kontrolü zorunluluğu var. Berber işletmecisi Nuri Gencer de dükkan sahibi olarak tek kullanımlık kesim örtüsü, sterilize edilmiş makas, maske ve dezenfektanla önlem aldığını ifade ederek, "Hem bizim hem de toplum sağlığı için güzel bir uygulama oldu. Yaşlı müşterilere de HES kodu almaları konusunda yardımcı olacağız. Kimi vatandaşlar gevşek davranıyor. Bu şekilde olduğu sürece virüsle uğraşmaya devam ederiz. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa en kısa sürede kurtuluruz" ifadelerini kullandı.

YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ
YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ
YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ
YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ
YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ
YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ
YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ
YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ
YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ

Esenyurt, HES kodu, Kuaför, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİ 'HES KODU' UYGULAMASI; 'YAŞLI MÜŞTERİLERE HES KODU ALMALARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ' - Son Dakika


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