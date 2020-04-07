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Yeni heyecan Buz Hokeyi Misli.com'da
6 saat önce
Başta Amerika olmak üzere birçok ülkede buz hokeyi liglerinin ertelenmesi nedeniyle bültenlerde şu an Rusya ve Belarus Buz Hokey Ligleri yer alıyor.
Başta Amerika olmak üzere birçok ülkede buz hokeyi liglerinin ertelenmesi nedeniyle bültenlerde şu an Rusya ve Belarus Buz Hokey Ligleri yer alıyor.
Normal statüde Buz Hokeyi 20'şer dakikalık 3 periyot üzerinden oynanırken, Rusya Pro Liga'da periyotlar 10'ar dakika sürüyor. Belarus Ekstraliga'nın periyotları ise 20'şer dakika oynanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:54
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