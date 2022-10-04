Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu 10 dağcı öldü, 11 dağcı kayıp - Son Dakika
Üye Girişi

Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu 10 dağcı öldü, 11 dağcı kayıp

04.10.2022 15:38
Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu 10 dağcı öldü, 11 dağcı kayıp

YENİ Himalayalar'ın Hindistan'da bulunan kısmına çığ düşmesi sonucu 10 dağcılık öğrencisinin öldüğü, 11 öğrencinin kayıp olduğu bildirildi.

YENİ Himalayalar'ın Hindistan'da bulunan kısmına çığ düşmesi sonucu 10 dağcılık öğrencisinin öldüğü, 11 öğrencinin kayıp olduğu bildirildi.

Uttarakhand eyaleti polis müdürü Ashok Kumar, eyalet sınırları içerisinde bulunan Garhwal Himalayaları'nda 29 dağcının bulunduğu bir zirvede çığ düştüğünü açıkladı.

Kumar, 8 dağcının kurtarıldığı ve tedavi altına alındığını belirterek arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Press Truth India sitesi ise 10 dağcının öldüğü, 11 dağcının kayıp olduğunu duyurdu.

Uluslararası Tırmanma ve Dağcılık Federasyonu yetkilisi Amit Chowdhary de "Hint dağcılık tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir dağcı stajyer grubu çığda öldü." açıklamasında bulundu.

Uttarakhand eyaleti Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hindistan ordusunun kurtarma çabalarına yardımcı olmak için ekipler görevlendirdiğini ifade etti.

Uttarakhand'ın dağlık bölgelerinde çığ sıklıkla görülürken geçen yıl Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının neden olduğu heyelan ve sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Video: Hindu Festivali Durga Puja Hindistan'ın Mumbai Kentinde Başladı Video: Hindu Festivali Durga Puja Hindistan'ın Mumbai Kentinde Başladı ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ekim 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ekim 2022
Kaynak: AA

Uttarakhand, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu 10 dağcı öldü, 11 dağcı kayıp - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
16:18 Ev sahiplerinin fırsatçılığı sürüyor! İstanbul'da harabe ev için istenen 2 bin 700 lira kira, "yok artık" dedirtti
16:17 Çiftçiler ve aileler için müjde! Destek paketleri açıklandı
16:16 Esir takasıyla Türkiye'ye getirilen Ukraynalı Azov Taburu askerleri aileleriyle buluştu
15:51 İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı
15:53 Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı
15:51 Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı olay yarattı
15:41 Akaryakıt zammı gündemi sarstı! İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay...
15:41 Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti
15:27 15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 16:56:47. #1.12#
SON DAKİKA: Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu 10 dağcı öldü, 11 dağcı kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement