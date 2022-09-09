Hindistan'da tutuklu Müslüman gazeteci kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Hindistan'da tutuklu Müslüman gazeteci kefaletle serbest bırakıldı

09.09.2022 17:54
Hindistan'da tutuklu Müslüman gazeteci kefaletle serbest bırakıldı

YENİ Hindistan'da 2020'de Uttar Pradeş eyaletinde üst kasta mensup bir grubun tecavüzüne uğrayan Dalit genç kızın ölümüyle ilgili haber yapmaya giderken tutuklanan Müslüman gazeteci kefaletle serbest bırakıldı.

YENİ Hindistan'da 2020'de Uttar Pradeş eyaletinde üst kasta mensup bir grubun tecavüzüne uğrayan Dalit genç kızın ölümüyle ilgili haber yapmaya giderken tutuklanan Müslüman gazeteci kefaletle serbest bırakıldı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Ekim 2020'de ayaklanmaları kışkırtmak için komplo kurmakla suçlanarak tutuklanan Siddique Kappan'ın kefalet talebini kabul etti.

Kefalet talebi daha önce alt mahkemeler tarafından reddedilen Kappan, Yüksek Mahkemeye ağustosta verdiği dilekçenin ardından kefaletle serbest kaldı.

Kappan'ın avukatı Wills Mathews, mahkemenin Kappan'ın 6 hafta boyunca Yeni Delhi'de kalmasına ve her hafta yerel polis karakollarına rapor vermesine karar verdiğini belirtti.

19 yaşındaki genç kızın tecavüz sonucu ölmüştü

Kast sisteminde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitlere mensup 19 yaşındaki genç kız, 14 Eylül 2020'de Uttar Pradeş eyaletinde saldırıya uğramıştı. 4 erkeğin tecavüzüne uğrayan genç kız saldırıda ağır yaralanmış, hastaneye kaldırıldıktan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Olay, Hindistan'da büyük tepkiyle karşılanmış, sosyal medyada adalet çağrıları yapılmıştı.

Kappan ve diğer sanıkların bölgeye düzeni bozmak amacıyla gittiği iddia edilmişti.

Dalitler, ülkede ayrımcılık, işkence, tecavüz ve keyfi tutuklamalara maruz kalabiliyor.

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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da tutuklu Müslüman gazeteci kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da tutuklu Müslüman gazeteci kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
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