Kast sisteminde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitlere mensup 19 yaşındaki genç kız, 14 Eylül 2020'de Uttar Pradeş eyaletinde saldırıya uğramıştı. 4 erkeğin tecavüzüne uğrayan genç kız saldırıda ağır yaralanmış, hastaneye kaldırıldıktan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Kappan'ın avukatı Wills Mathews, mahkemenin Kappan'ın 6 hafta boyunca Yeni Delhi 'de kalmasına ve her hafta yerel polis karakollarına rapor vermesine karar verdiğini belirtti.

Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da tutuklu Müslüman gazeteci kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.