Hindistan'da tutuklu Müslüman gazeteci kefaletle serbest kalmasına rağmen hapisten çıkamadı - Son Dakika
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Hindistan'da tutuklu Müslüman gazeteci kefaletle serbest kalmasına rağmen hapisten çıkamadı

13.09.2022 18:28
Hindistan'da tutuklu Müslüman gazeteci kefaletle serbest kalmasına rağmen hapisten çıkamadı

YENİ Hindistan'da 2020'de Uttar Pradeş eyaletinde üst kasta mensup bir grubun tecavüzüne uğrayan Dalit kastına mensup genç kızın ölümüyle ilgili haber yapmaya giderken tutuklanan Müslüman gazeteci Siddique Kappan, kefaletle serbest bırakılmasına rağmen hapiste kalmaya devam ediyor.

YENİ Hindistan'da 2020'de Uttar Pradeş eyaletinde üst kasta mensup bir grubun tecavüzüne uğrayan Dalit kastına mensup genç kızın ölümüyle ilgili haber yapmaya giderken tutuklanan Müslüman gazeteci Siddique Kappan, kefaletle serbest bırakılmasına rağmen hapiste kalmaya devam ediyor.

Lucknow Hapishanesi'nden bir yetkili, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin, Ekim 2020'de ayaklanmaları kışkırtmak için komplo kurmakla suçlanarak tutuklanan gazeteci Kappan'ın kefalet talebini kabul etmesine rağmen demir parmaklıklar ardında kalacağını kaydetti.

Kappan'ın, halen İcra Müdürlüğü tarafından incelenmekte olan bir dava nedeniyle hapiste kalmaya devam ettiği bildirildi.

Kappan'ın eşi Raihanath, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin serbest kalacağından emin olduklarını vurgulayarak, 19 Eylül'de görülecek davada kefaletle serbest bırakılma beklentisi içinde olduklarını aktardı.

Kefalet talebi daha önce alt mahkemeler tarafından reddedilen Kappan, Yüksek Mahkemeye ağustosta verdiği dilekçenin ardından kefaletle serbest kalmıştı.

Kappan'ın avukatı Wills Mathews, mahkemenin, Kappan'ın 6 hafta boyunca Yeni Delhi'de kalmasına ve her hafta yerel polis karakollarına rapor vermesine karar verdiğini belirtmişti.

19 yaşındaki genç kız tecavüz sonucu ölmüştü

Kast sisteminde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitlere mensup 19 yaşındaki genç kız, 14 Eylül 2020'de Uttar Pradeş eyaletinde saldırıya uğramıştı. 4 erkeğin tecavüzüne uğrayan genç kız saldırıda ağır yaralanmış, hastaneye kaldırıldıktan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Olay, Hindistan'da büyük tepkiyle karşılanmış, sosyal medyada adalet çağrıları yapılmıştı.

Kappan ve diğer sanıkların bölgeye düzeni bozmak amacıyla gittiği iddia edilmişti.

Dalitler, ülkede ayrımcılık, işkence, tecavüz ve keyfi tutuklamalara maruz kalabiliyor.

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Kaynak: AA

Lucknow, Eylül, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da tutuklu Müslüman gazeteci kefaletle serbest kalmasına rağmen hapisten çıkamadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hindistan'da tutuklu Müslüman gazeteci kefaletle serbest kalmasına rağmen hapisten çıkamadı - Son Dakika
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