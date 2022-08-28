Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı - Son Dakika
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Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı

28.08.2022 15:14
Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı

YENİ Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki yerleşim bölgesindeki iki kaçak gökdelen mahkeme kararı sonrası yıkıldı.

YENİ Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki yerleşim bölgesindeki iki kaçak gökdelen mahkeme kararı sonrası yıkıldı.

Hindistan'da, Yüksek Mahkeme'nin, imar yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yıkım emri verdiği 30 katlı iki gökdelen yerle bir edildi.

Geçen yıl verilen mahkeme kararının ardından Noida şehrindeki Apex ve Ceyane isimli gökdelenlerin yıkımı öncesinde dün binlerce mahalle sakini tahliye edildi.

Yıkımı gerçekleştiren şirketlerden Edifice Mühendislik'in üst düzey yetkililerinden Mayur Mehta, AA muhabirine, yaklaşık 10 saniye süren yıkım için 3 bin 700 kilogramdan fazla patlayıcı kullandıklarını söyledi.

Ayrıca Mehta, "Hindistan tarihindeki en büyük yıkımı" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerel televizyon kanallarında, yıkım anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yıkım sonrası oluşan 30 bin ton enkazın temizlenmesinin haftalar alacağı vurgulandı.

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Kaynak: AA

Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı - Son Dakika
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