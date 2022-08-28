Hindistan'da, Yüksek Mahkeme'nin, imar yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yıkım emri verdiği 30 katlı iki gökdelen yerle bir edildi.

Kaynak: AA

Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı - Son Dakika

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