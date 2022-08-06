Hindistan'da cumhurbaşkanı yardımcılığına Jagdeep Dhankar seçildi - Son Dakika
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Hindistan'da cumhurbaşkanı yardımcılığına Jagdeep Dhankar seçildi

06.08.2022 21:45
Hindistan'da cumhurbaşkanı yardımcılığına Jagdeep Dhankar seçildi

YENİ Hindistan'da cumhurbaşkanı yardımcılığına Jagdeep Dhankar seçildi.

YENİ Hindistan'da cumhurbaşkanı yardımcılığına Jagdeep Dhankar seçildi.

Batı Bengal eyaletinin eski valisi ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) önderliğindeki Ulusal Demokratik İttifakı'nın (NDA) adayı Dhankar, muhalefetin adayı Margaret Alva'yı mağlup etti.

Hindistan'da cumhurbaşkanı yardımcısı parlamentonun her iki kanadının seçilmiş üyelerinden oluşan bir delege kurulu tarafından seçiliyor.

Gizli oylamada Dhankar 346 oy alırken, rakibi Alva 182 oy alabildi.

Dhankar'ın seçilmesiyle iktidardaki ittifak ülkedeki en yüksek anayasal pozisyonları kontrol etmiş oldu.

Geçen ay da ülkenin 15'inci cumhurbaşkanı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) önderliğindeki seçim ittifakı Ulusal Demokratik İttifak (NDA) adayı Draupadi Murmu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Murmu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dhankhar'ı tebrik etti.

Dhankar, çiftçi bir aileden geliyor

Uzmanlar, Dhankar'ın bir çiftçi aileye mensup olduğu ve Jat topluluğunu temsil ettiği için ikinci en yüksek anayasal göreve aday gösterildiğini savunuyor.

Topluluktan çok sayıda kişi, yeni tarım reformu yasalarına karşı başkent Delhi çevresinde bir yıl devam eden çiftçi protestolarına katılmıştı.

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Kaynak: AA

Bengal, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da cumhurbaşkanı yardımcılığına Jagdeep Dhankar seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da cumhurbaşkanı yardımcılığına Jagdeep Dhankar seçildi - Son Dakika
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