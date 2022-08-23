Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan milletvekili gözaltında - Son Dakika
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Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan milletvekili gözaltında

23.08.2022 11:40
Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan milletvekili gözaltında

YENİ Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Milletvekili Thakur Raja Singh, Hz. Muhammed hakkında hakaret içeren açıklamalar yapmaktan gözaltına alındı.

YENİ Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Milletvekili Thakur Raja Singh, Hz. Muhammed hakkında hakaret içeren açıklamalar yapmaktan gözaltına alındı.

Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinde aleyhinde birden fazla dava açılan Singh gözaltın alındı.

Singh, dün, Hz. Muhammed hakkında hakaret içeren yorumlar yaptığını gösteren video yayınlamış, şehrin birçok bölgesinde Singh'e karşı protestolar düzenlenmişti.

Polis yetkilileri gözaltına alınan Singh'in davası hakkındaki detayların daha sonra paylaşılacağını bildirdi.

BJP eski sözcüsü hakkındaki dava devam ediyor

Hindistan'da BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmişti. İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP eski sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 8 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

Sharma'ya İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 9 Haziran'da dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan milletvekili gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan milletvekili gözaltında - Son Dakika
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