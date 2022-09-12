Hindistan'daki tarihi Gyanvapi Camisi Hindu milliyetçilerin hedefinde - Son Dakika
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Hindistan'daki tarihi Gyanvapi Camisi Hindu milliyetçilerin hedefinde

12.09.2022 22:44
Hindistan'daki tarihi Gyanvapi Camisi Hindu milliyetçilerin hedefinde

YENİ Hindistan'da mahkeme Hinduların, Uttar Pradeş eyaletindeki tarihi Gyanvapi Camisi'nde ibadet etme taleplerine ilişkin davanın görülmesine karar verdi.

YENİ Hindistan'da mahkeme Hinduların, Uttar Pradeş eyaletindeki tarihi Gyanvapi Camisi'nde ibadet etme taleplerine ilişkin davanın görülmesine karar verdi.

Mahkemede, caminin yerinde daha önce tapınak olduğunu belirten 5 Hindu kadının, yerel mahkemeye 2021'de verdiği dilekçe görüşüldü.

Kadınların, tarihi camide bazı Hindu tanrılarına ait sembollerin kalıntılarının olduğu iddiasıyla burada ibadet etme taleplerine ilişkin başvurusu kabul edilerek davanın görülmesine onay verildi.

Dava 22 Eylül'de görülecek.

Diğer yandan, cami cemaatini temsil eden Avukat Merajuddin Siddiqui, söz konusu kararı Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Ülkede yerel mahkeme 16 Mayıs'ta 20 kişiden fazla Müslüman'ın söz konusu camide bir araya gelmesini yasaklayan bir karar almıştı.

Karara gerekçe olarak, caminin yerinde daha önce tapınak olması ve Hindu tanrısı Shiva ile diğer Hindu sembollerinin kalıntılarının bulunması gösterilmişti ancak Hindistan Yüksek Mahkemesi 17 Mayıs'ta yerel mahkemenin kararını bozarak Müslümanların ibadet hakkının ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulamış, ayrıca Hindulara ait olduğu söylenilen bölgenin de korunması gerektiğini belirtmişti.

Aşırılıkçı Hindular, bazı camilerin yıkılan tapınakların üzerine yapıldığını savunuyor

Bazı Hindular Gyanvapi Camisi'nin, Kashi Vishwanath Tapınağı'nın 17. yüzyılda yıkılan bölümünün üzerine inşa edildiğine inanıyor.

Bu arada, Uttar Pradeş'in Varanasi kentindeki Gyanvapi Camisi, Başbakan Narendra Modi'nin seçim bölgesinde bulunuyor.

Aşırılıkçı Hindular, Gyanvapi gibi ülkedeki birkaç caminin daha yıkılmış Hindu tapınağı üzerine yapıldığını iddia ediyor.

Bunlardan, Babri Camisi uluslararası kamuoyunda birçok kez gündeme gelmişti.

Uttar Pradeş'te, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu oluyor.

Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne süren radikal Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

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Kaynak: AA

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