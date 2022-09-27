Hindistan'da, Hindistan Halk Cephesi üyeleri terör bağlantısı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Hindistan'da, Hindistan Halk Cephesi üyeleri terör bağlantısı iddiasıyla gözaltına alındı

27.09.2022 13:58
Hindistan'da, Hindistan Halk Cephesi üyeleri terör bağlantısı iddiasıyla gözaltına alındı

YENİ Hindistan'da nefret suçu ve azınlıklara yönelik saldırılara karşı kampanyalarla gündeme gelen Hindistan Halk Cephesi'ne (PFI) mensup 45 kişi terör bağlantısı iddiasıyla gözaltına alındı.

YENİ Hindistan'da nefret suçu ve azınlıklara yönelik saldırılara karşı kampanyalarla gündeme gelen Hindistan Halk Cephesi'ne (PFI) mensup 45 kişi terör bağlantısı iddiasıyla gözaltına alındı.

Hindistan Ulusal Soruşturma Dairesi (NIA), başkent Yeni Delhi başta olmak üzere bazı illerde belirlenen yerlere baskınlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda, 30'u Yeni Delhi'de olmak üzere PFI bağlantılı 45 kişi terör bağlantısı iddiasıyla gözaltına alındı.

Hint televizyon kanalı NDTV, PFI'ye yönelik operasyonlarda şimdiye kadar gözaltı sayısının 247'ye çıktığını açıkladı.

PFI, terör bağlantısı iddialarını reddetti

Hindistan, PFI'yı terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçlarken grup söz konusu iddiaları reddediyor.

Grup kendisini "Hindistan'ın marjinalleşmiş kesimlerinin güçlendirilmesi için çalışan neo-sosyal hareket" olarak adlandırırken gözaltına alınan mensuplarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

PFI'nın basın sorumlusu Saleem Şeyh, Anadolu Ajansına verdiği demeçte, "Kuruluşumuzun terörizmle hiçbir bağlantısı yok. İddialar düzmecedir ve basit bir siyasi kan davasıdır. Üyelerimizin tutuklanması ve gözaltına alınması yıldırma amaçlıdır." dedi.

Saleem Şeyh, PFI'nın lider kadrosunun çoğunun gözaltına alındığını söyledi.

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Kaynak: AA

Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da, Hindistan Halk Cephesi üyeleri terör bağlantısı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da, Hindistan Halk Cephesi üyeleri terör bağlantısı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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