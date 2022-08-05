Hindistan'da muhalefetin düzenlediği protestolarda onlarca milletvekili gözaltına alındı - Son Dakika
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Hindistan'da muhalefetin düzenlediği protestolarda onlarca milletvekili gözaltına alındı

05.08.2022 14:11
Hindistan'da muhalefetin düzenlediği protestolarda onlarca milletvekili gözaltına alındı

YENİ Hindistan'da polis, artan yakıt ve gıda fiyatlarını ve yüksek vergileri protesto eden muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca milletvekilini gözaltına aldı.

YENİ Hindistan'da polis, artan yakıt ve gıda fiyatlarını ve yüksek vergileri protesto eden muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca milletvekilini gözaltına aldı.

Polis, başkent Delhi'de cumhurbaşkanlığı sarayına ve başbakanlık konutuna yürümeye çalışan Kongre Partisi'nden Rahul Gandi dahil olmak üzere onlarca milletvekiline müdahalede bulundu.

Polis, partinin Mumbai, Gauhati ve diğer bazı şehirlerde benzer protestoların düzenlenmesi yönündeki çabaları engelleyerek, Delhi ve diğer şehirlerde yüzlerce parti destekçisini ve onlarca milletvekilini gözaltına aldı.

Rahul Gandhi, gazetecilere verdiği demeçte, "Hindistan'da demokrasinin ölümüne tanık oluyoruz" diyerek, hükümetin yegane amacının insanların sorunlarının gündeme getirilmemesi olduğunu söyledi.

Partiden yapılan açıklamada, yaşananların "kan davası siyaseti" olduğu belirtilerek, "Teslim olmayacağız! Susmayacağız! Modi hükümetinin adaletsizliklerine ve başarısızlıklarına karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Polis dün Kongre Partisi'nin, Başbakan Narendra Modi hükümetine karşı ülke çapında protestolar düzenleme planlarını açıklaması ardından, parti liderleri Sonia Gandi ve Rahul Gandi'nin evlerinin ve partinin genel merkezinin önüne barikat kurmuştu.

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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da muhalefetin düzenlediği protestolarda onlarca milletvekili gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da muhalefetin düzenlediği protestolarda onlarca milletvekili gözaltına alındı - Son Dakika
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