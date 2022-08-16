Himalayalar'da 38 yıl önce kaybolan askerin ceset kalıntıları bulundu - Son Dakika
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Himalayalar'da 38 yıl önce kaybolan askerin ceset kalıntıları bulundu

16.08.2022 10:28
Himalayalar'da 38 yıl önce kaybolan askerin ceset kalıntıları bulundu

YENİ Hindistan'da yetkililer, Himalayalar'daki Siachen Buzulu bölgesinde devriye gezerken düşen çığda kaybolan askerin ceset kalıntılarının 38 yıl sonra bulunduğunu bildirdi.

YENİ Hindistan'da yetkililer, Himalayalar'daki Siachen Buzulu bölgesinde devriye gezerken düşen çığda kaybolan askerin ceset kalıntılarının 38 yıl sonra bulunduğunu bildirdi.

Uttarkand eyaletinden üst düzey yetkili Manish Kumar, 38 yıl önce kaybolan Chandrashekhar Harbola'ya ait ceset kalıntılarının bulunduğunu ve memleketine getirileceğini söyledi.

Kumar, ölen kişinin kimliğinin yaka kartındaki numaradan tespit edildiğini aktardı.

Hindistan Savunma Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Chandrashekhar Harbola, 1984'te Siachen Buzulu'nda bir devriye operasyonu sırasında çığa yakalanmış ve kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Himalayalar'da 38 yıl önce kaybolan askerin ceset kalıntıları bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Himalayalar'da 38 yıl önce kaybolan askerin ceset kalıntıları bulundu - Son Dakika
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