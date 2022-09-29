Hindistan'da bir yolcu vapurunun batması sonucu çok sayıda kişi kayboldu - Son Dakika
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Hindistan'da bir yolcu vapurunun batması sonucu çok sayıda kişi kayboldu

29.09.2022 13:00
Hindistan'da bir yolcu vapurunun batması sonucu çok sayıda kişi kayboldu

YENİ Hindistan'ın Assam eyaletinde bir yolcu vapuru battı, çok sayıda kişi kayboldu.

YENİ Hindistan'ın Assam eyaletinde bir yolcu vapuru battı, çok sayıda kişi kayboldu.

Yetkililer, eyalete bağlı Dhubri bölgesindeki Brahmaputra Nehri'nde yolcu taşıyan bir vapurun battığını duyurdu.

Assam eyaleti Acil Yardım Dairesi İcra Kurulu Başkanı Gyanendra Dev Tripathi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Vapurda 29 kişi vardı. Yolcuların çoğu kurtarılırken 5 ila 10 kişi hala kayıp." dedi.

Tripathi, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Yerel basındaki haberlere göre, vapur nehirde incelemeler yapan kamu görevlilerini taşıyordu.

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Kaynak: AA

Brahmaputra Nehri, Assam, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da bir yolcu vapurunun batması sonucu çok sayıda kişi kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da bir yolcu vapurunun batması sonucu çok sayıda kişi kayboldu - Son Dakika
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