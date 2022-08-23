Hindistan, karadan havaya füzeyi başarıyla test etti

Açıklamada, "VL-SRSAM sistemi, DRDO tarafından özgün olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşu (DRDO) ile Hint donanmasından yapılan açıklamada, Odisha eyaleti yakınında Dikey Fırlatma Kısa Menzilli Karadan Havaya Füzenin (VL-SRSAM) başarıyla test edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Araştırma, India, Güncel, Son Dakika

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