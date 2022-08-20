Hindistan'da etkili olan aşırı yağışta 10 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da etkili olan aşırı yağışta 10 kişi öldü

20.08.2022 15:22
Hindistan'da etkili olan aşırı yağışta 10 kişi öldü

YENİ Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

YENİ Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Komiser Yardımcısı Arindam Chaudhary, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle evleri çöken 10 kişilik aileden 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Şiddetli yağmurun tetiklediği sel ve toprak kaymalarının ardından söz konusu ailenin haricinde 2 kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyleyen Chaudhar, toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Chaudhar, yaklaşık 5 kişinin ise kayıp olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Hindistan'da sel felaketi: 6 ölü Hindistan'da sel felaketi: 6 ölü Pakistan Başbakanı Şerif'ten Hindistan ile 'kalıcı barış' açıklaması Pakistan Başbakanı Şerif'ten Hindistan ile 'kalıcı barış' açıklaması
Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da etkili olan aşırı yağışta 10 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:57 Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti
11:53 İngiltere, sağlık sisteminde çökmüş durumda! 90 yaşındaki kadın 40 saat boyunca ambulans, 20 saat boyunca da sedyeye ulaşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 15:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da etkili olan aşırı yağışta 10 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement