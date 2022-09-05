Hindistan'daki lunaparkta oyuncağın yere çakılması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hindistan'daki lunaparkta oyuncağın yere çakılması sonucu 12 kişi yaralandı

05.09.2022 00:34
Hindistan'daki lunaparkta oyuncağın yere çakılması sonucu 12 kişi yaralandı

YENİ Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir lunaparkta kule asansör oyuncağının zemine çakılması sonucu 12 kişi yaralandı.

YENİ Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir lunaparkta kule asansör oyuncağının zemine çakılması sonucu 12 kişi yaralandı.

Pencap'ın Mohali bölgesinde görevli emniyet yetkilisi Harsimran Singh Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki bir lunaparkta bulunan kule asansör oyuncağının zemine çakıldığını söyledi.

Bal, kaza sonucu en az 12 kişinin yaralandığı ifade etti.

Mohali'de görevli yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.

Basında ve sosyal medyada olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, oyuncağın metrelerce yükseklikten hızla yere düştüğü görülüyor.

Görüntülerde, oyuncaktaki koltuklarda oturanların çarpmanın etkisiyle çevreye fırlaması yer alıyor.

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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'daki lunaparkta oyuncağın yere çakılması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'daki lunaparkta oyuncağın yere çakılması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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