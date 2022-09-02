Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi - Son Dakika
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Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi

02.09.2022 11:43
Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi

YENİ Hindistan, rakibi Çin'in bölgede askeri kapasitesini güçlendirdiği bir dönemde, ilk yerli uçak gemisini denize indirdi.

YENİ Hindistan, rakibi Çin'in bölgede askeri kapasitesini güçlendirdiği bir dönemde, ilk yerli uçak gemisini denize indirdi.

Hindistan donanması tarafından tasarlanan ve güney Hindistan'daki Cochin tersanesinde inşa edilen 262 metrelik INS Vikrant adlı uçak gemisi, ülkenin İngilizlerden bağımsızlığının 75'inci yılı anısına Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle denize indirildi.

Modi, yeni geminin göreve başlamasının, ülkenin savunma sektörünü kendine güvenen hale getirme çabasının bir örneği olduğunu belirterek, "Bu tarihi bir gün ve önemli bir başarı." dedi.

INS Vikrant, Hint Okyanusu ve Bengal Körfezi'ni savunmak için 2004'te Rusya'dan satın alınan Sovyet döneminden kalma INS Vikramaditya'dan sonra donanmaya katılan ikinci uçak gemisi oldu.

Ülkede inşa edilen en büyük savaş gemisi olan INS Vikrant, yaklaşık 1600 kişilik bir mürettebatın yanı sıra 30 uçaklık bir filoyu taşıyabilecek.

47 bin 400 tonluk geminin 2023'ün sonuna kadar tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor.

INS Vikrant'ın adı Sanskritçede "güçlü" veya "cesur" anlamına geliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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