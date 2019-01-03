Son Dakika Haberleri: Yeni Hizmet Binası İçin Çalışmalar Başladı

Yeni Hizmet Binası İçin Çalışmalar Başladı

1 saat önce

Hamitler Mahallesi'nde eski muhtarlık ve spor kulübü binası Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenileniyor.

Yeni Hizmet Binası İçin Çalışmalar Başladı, System.String[]

İlçedeki birçok mahalleye sosyal donatı alanları kazandıran Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'ne de değer katacak olan projenin çalışmalarına başladı. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Hamitler Mahallesi Merkez Cami çevresinde bulunan spor kulübü ve muhtarlık binasının yerine daha modern bir bina inşa edilecek. Cami çevresindeki düzenlemelerle birlikte bölgeye yeni bir sosyal donatı kazandırılacak.

Proje kapsamında eski binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptıkları yatırımlarla Hamitler'in gelişerek değiştiğini belirtti. Hamitler Merkez Cami çevresindeki eski binayı yıkarak yerine daha modern bir hizmet binası inşa edeceklerini ifade eden Başkan Dündar, "Muhtarlık ve kulüp lokalinin yer aldığı binayı yıkarak aynı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden inşa edeceğiz. Muhtarlık, spor kulübü, toplantı salonu, çay ocağı ve yeni abdest alma yerlerinin bulunacağı bina daha modern olacak. Böylece hem zayıf ve çürük olan binayı yenilemiş, hem de eski köy hatıralarını cami etrafındaki çevre düzenlemesi ile yeniden yaşatmış olacağız. Yapılan çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın da, "Yıllardır beraber olan spor kulübü ve muhtarlık binamızın yenisini yapmak üzere yıkımını başlatmak bizleri oldukça mutlu etti. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:57 Kaynak: Bültenler

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı

Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:22:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Hizmet Binası İçin Çalışmalar Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]