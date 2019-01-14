Yeni hizmet binası törenle açıldı
25 dakika önce
Bursa inşaat sektörünün çatı örgütü İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (İMSİAD), yeni dernek merkezinin açılışı Bursa protokolü ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Bursa
inşaat sektörünün çatı örgütü İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (İMSİAD), yeni dernek merkezinin açılışı Bursa protokolü ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11
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