Son Dakika Haberleri: Yeni hizmet binası törenle açıldı

Yeni hizmet binası törenle açıldı

25 dakika önce

Bursa inşaat sektörünün çatı örgütü İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (İMSİAD), yeni dernek merkezinin açılışı Bursa protokolü ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Yeni hizmet binası törenle açıldı, System.String[]
Bursa inşaat sektörünün çatı örgütü İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (İMSİAD), yeni dernek merkezinin açılışı Bursa protokolü ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11 

Bursa, Ekonomi
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