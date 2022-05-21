Yeni HomePod modelinin çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika
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Yeni HomePod modelinin çıkış tarihi belli oldu!

21.05.2022 12:36
Yeni HomePod modelinin çıkış tarihi belli oldu!

Apple, sevilen Bluetooth hoparlörü HomePod modelinin yeni versiyonu üzerinde çalışıyor. Ürünün çıkı tarihi belli oldu.

Apple, teknolojinin birçok alanında üretimlerine devam ediyor. Akıllı telefon dünyasındaki hakimiyetiyle bilinen şirket, farklı alanlarda piyasaya sürdüğü ürünlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk kez Aralık 2017'de piyasaya sürülen HomePod modelinin yeni versiyonu ile ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Yeni HomePod, 2022'nin sonunda veya 2023'ün başında geliyor

Apple hakkında elde ettiği doğruluk payı yüksek bilgilerle adından söz ettiren Analist Ming-Chi Kuo, şirketin sevilen ürünü HomePod hakkında bazı bilgilere yer verdi. Buna göre modelin yeni HomePod, 2022'nin sonlarında veya 2023'ün başında piyasadaki yerini alacak.

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2017'de piyasaya çıkan ürün, ilk olarak Türkiye'de satışa sunulmamıştı. Ardından Apple Türkiye mağazasında sergilenen ürün ülkemizde de alınabiliyor. Öte yandan kaynak, ürünün ne gibi farklı özellikler barındıracağını hakkında bir bilgi vermedi.

Yeni HomePod modelinin çıkış tarihi belli oldu!

Kesin bilgilere dayanmamakla birlikte çıkacak olan HomePod modelinde büyük farklılıklar beklenmiyor. Kasım 2020'de piyasaya çıkan HomePod mini, yeni renkler eklemek dışında yeni bir özellik ile karşımıza çıkmamıştı. Ama bazı kaynaklar akıllı hoparlör pazarında liderliğini koruyacak bir ürün olacağını belirtiyor.

Yeni HomePod modelinin çıkış tarihi belli oldu!

HomePod mini, yerleşik mikrofonları ve Siri'nin kullanılmasıyla sesleri tanıyan ve verilen görevleri üstlenen akıllı hoparlör olarak biliniyor. Üst seviyede 360 derece ses verebilme yeteneğine sahip olan model,, Apple cihazlarla oldukça kolay bağlantı kurabiliyor. Yeni ürünün de benzer özellikleri kapsayacağı, ek olarak birkaç yeni özelliğe sahip olacağı belirtiliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Aralık, Apple, Güncel, Son Dakika

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