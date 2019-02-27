Son Dakika Haberleri: Yeni Honda Cr-V'ye Euroncap'ten 5 Yıldız

Yeni Honda Cr-V'ye Euroncap'ten 5 Yıldız

2 saat önce

Yeni Honda CR-V, Avrupa'nın bağımsız çarpışma test kurumu EuroNCAP tarafından yapılan güvenlik testlerinde 5 yıldız ile ödüllendirildi.

Yeni Honda Cr-V'ye Euroncap'ten 5 Yıldız, System.String[]
Yeni Honda CR-V, Avrupa'nın bağımsız çarpışma test kurumu EuroNCAP tarafından yapılan güvenlik testlerinde 5 yıldız ile ödüllendirildi.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan yeni CR-V, benzersiz gövde yapısı ve kapsamlı güvenlik teknolojileri sayesinde EuroNCAP'ten 5 yıldız aldı.

CR-V'nin "Her Yönden Çarpışma Güvenliği" sağlayan tasarımı, Honda'nın yeni nesil özel Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği (ACE) gövde yapısını içeriyor.

CR-V'de çarpışma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için bağlanmış yapısal bir ağ yer alıyor. Çarpışma durumunda, yolcu hücresine aktarılan kuvvetlerin azaltılmasına yardımcı olan üstün ön, yan ve arka koruma değerleri bulunuyor.

Yeni CR-V'deki pasif güvenlik özellikleri ise Honda Sensing aktif güvenlik ve sürücü destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor.

Honda Sensing, sınıfındaki güvenlik teknolojilerinin en kapsamlıları arasında. Honda CR-V'de, sürücüyü potansiyel olarak tehlikeli senaryolarda uyarmak ve yardımcı olmak için radar ve kamera ile birlikte yüksek teknolojili sensörler mevcut.

Honda'nın CR-V modelinin yanı sıra daha önce Civic, HR-V ve Jazz modelleri de bağımsız çarpışma test kurumu EuroNCAP tarafından 5 yıldız ile ödüllendirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:18 Kaynak: AA

Avrupa, Honda, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü Yandaşlarının Avrupa Konseyi Binasına Saldırdığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı Kart Sayısı Bakımından Avrupa'da Birinci Sıradayız

Avrupa Basını, Franck Ribery'nin Galatasaray'a Döneceğini Yazdı Gelin Geldiği Köyde Topraksız Tarımın "Hanımağası" Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Honda Cr-V'ye Euroncap'ten 5 Yıldız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]