Yeni Honda Cr-V'ye Euroncap'ten 5 Yıldız Aldı

CARMEDYA.COM - Yeni Honda CR-V, EuroNCAP tarafından yapılan güvenlik testlerinde 5 yıldız ile ödüllendirildi.Honda'nın başarılı modellerinden olan yeni CR-V, benzersizgövde yapısı ve kapsamlı güvenlik teknolojileri sayesinde EuroNCAP'ten 5 yıldızaldı. CR-V'nin "Her Yönden Çarpışma Güvenliği" sağlayan tasarımı,Honda'nın yeni nesil özel ACE™ (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısınıiçeriyor. CR-V'de çarpışma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak içinbağlanmış yapısal bir ağ yer alıyor. Çarpışma durumunda, yolcu hücresineaktarılan kuvvetlerin azaltılmasına yardımcı olan üstün ön, yan ve arka korumadeğerleri bulunuyor.Güvenlik teknolojileriYeni CR-V'deki pasif güvenlik özellikleri ise Honda Sensing™ aktif güvenlik ve sürücü destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor. Honda Sensing™, sınıfındaki güvenlik teknolojilerinin en kapsamlıları arasında yer alıyor. Honda CR-V'de, sürücüyü potansiyel olarak tehlikeli senaryolarda uyarmak ve yardımcı olmak için radar ve kamera ile birlikte yüksek teknolojili sensörler bulunuyor.