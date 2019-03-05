Son Dakika Haberleri: Yeni Honda Cr-V'ye Euroncap'ten 5 Yıldız Aldı

Yeni Honda Cr-V'ye Euroncap'ten 5 Yıldız Aldı

9 dakika önce

CARMEDYA.COM – Yeni Honda CR-V, EuroNCAP tarafından yapılan güvenlik testlerinde 5 yıldız ile ödüllendirildi. Honda’nın başarılı modellerinden olan yeni CR-V, benzersiz gövde yapısı ve kapsamlı güvenlik teknolojileri sayesinde EuroNCAP’ten 5 yıldız aldı. CR-V’nin “Her Yönden Çarpışma Güvenliği” sağlayan tasarımı, Honda’nın yeni nesil özel ACE™ (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısını içeriyor. CR-V’de çarpışma enerjisini daha eşit...The post Yeni Honda CR-V’ye EuroNCAP’ten 5 yıldız aldı appeared first on Carmedya.

Yeni Honda Cr-V'ye Euroncap'ten 5 Yıldız Aldı, System.String[]
CARMEDYA.COM - Yeni Honda CR-V, EuroNCAP tarafından yapılan güvenlik testlerinde 5 yıldız ile ödüllendirildi.



Honda'nın başarılı modellerinden olan yeni CR-V, benzersiz
gövde yapısı ve kapsamlı güvenlik teknolojileri sayesinde EuroNCAP'ten 5 yıldız
aldı. CR-V'nin "Her Yönden Çarpışma Güvenliği" sağlayan tasarımı,
Honda'nın yeni nesil özel ACE™ (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısını
içeriyor. CR-V'de çarpışma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için
bağlanmış yapısal bir ağ yer alıyor. Çarpışma durumunda, yolcu hücresine
aktarılan kuvvetlerin azaltılmasına yardımcı olan üstün ön, yan ve arka koruma
değerleri bulunuyor.

Güvenlik teknolojileri

Yeni CR-V'deki pasif güvenlik özellikleri ise Honda Sensing™ aktif güvenlik ve sürücü destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor. Honda Sensing™, sınıfındaki güvenlik teknolojilerinin en kapsamlıları arasında yer alıyor. Honda CR-V'de, sürücüyü potansiyel olarak tehlikeli senaryolarda uyarmak ve yardımcı olmak için radar ve kamera ile birlikte yüksek teknolojili sensörler bulunuyor.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:56 

Otomobil
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