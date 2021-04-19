Yeni Honda Forza 750 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

Yeni Honda Forza 750 Türkiye'de satışa sunuldu

19.04.2021 14:37
Yeni Honda Forza 750 Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

Honda'nın daha önce piyasaya sunduğu ve Türkiye'ye özel olarak üretilen 250 cc maksi scooter modeli Forza'nın şimdi de 750 cc çift silindir motora sahip yeni modeli Forza 750 Türkiye'de satışa çıktı.

Honda'nın daha önce piyasaya sunduğu ve Türkiye'ye özel olarak üretilen 250 cc maksi scooter modeli Forza'nın şimdi de 750 cc çift silindir motora sahip yeni modeli Forza 750 Türkiye'de satışa çıktı.

Honda açıklamasına göre, yeni Forza 750; mavi, kırmızı ve gümüş olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 141 bin TL'lik fiyatıyla nisan ayı itibarıyla satışa sunuldu.

Forza scooter ailesinin yeni üyesi Forza 750, büyük hacimli scooter sürücüleri için etkileyici motor performansı, çevikliği, yol tutuşu, teknolojisi ve iki kişiyi rahat ettiren konforuyla üstün bir yolculuk deneyimine imkan sağlıyor. Kullanıcıları için sunduğu çözümlerle hayatı kolaylaştıran Forza 750, hem şehir içi hem şehir dışındaki tüm sürüş koşullarında kullanıcılarına pratik ve rahat bir kullanım vadediyor.

Zarif ve kıvrımlı gövde tasarımına sahip Forza 750; şık ön bölümü, granajı, aynaları ve ön sinyalleri ile aerodinamik bir bütün oluşturuyor. Forza 750, aynı zamanda kullanıcılarına yüksek hızda üstün rüzgar koruması ve geniş bacak mesafesi sunarken, alçak selesi sayesinde sürücünün yere daha kolay basmasına da imkan sağlıyor. Elmas kesim çelik boru iskeletiyle dayanıklı bir gövdeye sahip Forza 750'nin 235 kilogram boş ağırlığı bulunuyor. Tam boy kask için gereken hacmi sunan 790 mm yüksekliğindeki selenin altında yer alan 22 litrelik saklama alanı, erişimi kolay ve kullanışlı bir torpido gözü ve USB girişiyle kullanıcılarına pratik çözümler sunuyor.

Forza 750'nin güvenli sürüş için Acil Fren Uyarısı (ESS) özelliği ile donatılan arka sinyaller aracılığıyla minimum 53 km/s hızda hareket ederken frenlerden birinin etkinleşmesiyle 6,0 m/s2 yavaşlama hızı algılanıyor. Bu durumda Acil Fren Uyarısı (ESS) devreye girerek dörtlü flaşörlerin yanıp sönmesiyle trafikteki diğer sürücülere Forza 750'de acil fren gerçekleştiğini bildiriyor. Aynı sürüş hızında ıslak zeminde ABS özelliğinin aktif hale gelmesiyle en az 2,5 metre/saniye karelik yavaşlama hızı sistemi tetiklemek için yeterli olurken, sonrasında sinyaller otomatik olarak devreden çıkıyor.

LED ön farları ve stop lambaları bulunan Forza 750'nin Akıllı Anahtar özelliği sayesinde kullanıcılar, anahtarı cebinden çıkartmadan yakıt deposunu ve sele altı saklama alanını açma, kilitleme ve bunun yanı sıra motoru çalıştırma fonksiyonlarını kullanabiliyor. Ana anahtar düğmesine basılmasıyla devreye giren Akıllı Anahtar, sürücüye kontak/direksiyon kilidi, yakıt deposu kapağı ve seleyi kontrol etme olanağı sunuyor.

Daha güçlü, daha yüksek devirli motor

Kullanım kolaylığı ile sürüş performansını buluşturan scooter modeli yeni Forza 750'nin çift silindirli 745 cc motoru 6 bin 750 devir/dakikada (d/d) 43,1 kilovat (kW) güç ve 4 bin 750 d/d'da 69 newtonmetre (Nm) tork üretiyor. Forza 750'nin Euro5 emisyonları ile uyumlu yakıt tasarrufu sağlayan tutumlu motoru, 27,8 kilometre/litre (WMTC modu) yakıt tüketiyor ve 13,2 litrelik yakıt deposuyla yaklaşık 370 kilometreye kadar menzile olanak sağlıyor.

Avrupa pazarında 2010 yılından bu yana Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) teknolojisine sahip motorlarıyla başarılı bir satış grafiğine sahip olan Honda'nın yeni Forza 750 modelinde de DCT standart olarak sunuluyor. Forza 750, Honda mühendisliği imzası taşıyan DCT teknolojisi ile sürüş modlarıyla bağlantı kuran otomatik vites değiştirme programları sayesinde kesintisiz ve sarsıntısız sürüş deneyimi sunuyor.

Yüksek tork üretebilen Forza 750 modelinde, Elektronik Gaz Kelebeği (TBW) özelliği sayesinde "standart", "yağmur" ve "sport" sürüş modlarının yanı sıra özelleştirilen kişisel sürüş modu da bulunuyor. Forza 750'nin sahip olduğu Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) özelliği ile Elektronik Gaz Kelebeği (TBW) üzerinden arka tekerleğe uygulanan tork, 3 seviyede ayarlanabiliyor. Çok daha yumuşak ve kontrollü bir sürüş performansına imkan sunan HSTC özelliğini tamamen kapatma seçeneği de bulunuyor.

Türk Lirası, Türkiye, Honda, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Honda Forza 750 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika


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