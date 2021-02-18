Yeni Honda HR-V, Avrupa'da yıl sonunda satışa sunulacak - Son Dakika

Yeni Honda HR-V, Avrupa'da yıl sonunda satışa sunulacak

18.02.2021 11:03
Yeni Honda HR-V, Avrupa'da yıl sonunda satışa sunulacak, System.String[]

Honda'nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen "Elektrikli Vizyon Stratejisi" kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, Avrupa'da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.

Honda'nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen "Elektrikli Vizyon Stratejisi" kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, Avrupa'da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.

Honda açıklamasına göre, yeni nesil HR-V, "e: HEV" hibrit güç aktarma sistemi ile yollara çıkıyor. Yüksek güç üretimine sahip, iki motorlu e: HEV güç-aktarma sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V, yenilenen görünümü ile de segmentindeki iddiasını artırıyor.

Yeni Honda HR-V, önemli ölçüde iyileştirilmiş özgün konfor seviyesi, iç mekan genişliği ve coupe tarzıyla hem sportif bir görünüm hem de keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Honda'nın temiz tasarım felsefesine sahip olan yeni HR-V, Avrupa'da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.

Premium SUV tasarımı

Açıklamaya göre, yeni nesil HR-V e: HEV, kompakt ve coupe esintisine sahip tasarımıyla son derece özgün bir SUV duruşu sergilerken Honda'nın en güncel modellerinde uyguladığı fonksiyonellik kavramlarını izleyerek sade ve modern tasarım felsefesini yansıtıyor. İddialı bir tasarıma sahip ön ızgarası ile dikkati çeken yeni HR-V'de daha korunaklı bir iç mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar tasarımları da göze çarpıyor. Ortası alçak ve düz motor kaputu ile A sütunlarının alt noktasıyla bütünleşen güçlü omuz çizgisi gibi detayları HR-V'nin SUV görünümünü güçlendiriyor.

Özel iç tasarımla konforlu sürüş deneyimi

Paylaşılan detaylara göre, dış görünümünde olduğu gibi iç mekan tasarımında da kullanılan kaliteli malzemeleri, modern görünümlü döşemeleri ve dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemeleriyle Premium SUV hissi artıyor. İç mekanda modern ve minimalist bir tasarım yaklaşımı uygulanan yeni HR-V'de, yatay hareketli gösterge paneli ve özenle konumlandırılan unsurlar düzenli, ferah ve premium bir iç mekan görünümünü beraberinde getiriyor. Kabin içerisindeki ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L şeklindeki havalandırma ızgaraları, temiz bir hava perdesi oluşturarak yeni hava dağıtım sistemiyle iç mekandaki ferahlığı da artırıyor.

Yeni HR-V'nin konfor sunan bir diğer tasarım özelliği ise "Sihirli Koltuk" fonksiyonu olarak öne çıkıyor. Honda'nın, yeni HR-V'de hibrit güç aktarma sistemini ve yakıt deposunu doğru konumlandırması sayesinde koltukların zemine katlama veya yukarı kaldırma yoluyla elde edilen bagaj derinliği de büyük ölçüde rahatlık sunuyor.???????

Münir Karaloğlu, Honda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Honda HR-V, Avrupa'da yıl sonunda satışa sunulacak - Son Dakika


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