Üye Girişi
Yeni Honda HR-V, e: HEV teknolojisiyle yıl sonunda Avrupa'da satışa çıkacak - Son Dakika

Yeni Honda HR-V, e: HEV teknolojisiyle yıl sonunda Avrupa'da satışa çıkacak

29.07.2021 11:31
Yeni Honda HR-V, e: HEV teknolojisiyle yıl sonunda Avrupa'da satışa çıkacak, System.String[]

Honda'nın hibrit ürün gamındaki yeni HR-V modeli, standart olarak e: HEV hibrit teknolojisi ile 2021 yılının sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.

Honda'nın hibrit ürün gamındaki yeni HR-V modeli, standart olarak e: HEV hibrit teknolojisi ile 2021 yılının sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.

Honda Türkiye açıklamasına göre, Honda'nın 2022 yılının sonuna kadar tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen "Elektrikli Vizyon Stratejisi"nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, gelişmiş e: HEV hibrit güç-aktarma sistemine sahip olacak. e: HEV hibrit teknolojisi, Honda mühendisleri tarafından yüksek enerji verimliliği seviyesi sunmak için Formula 1 Hibrit Güç Ünitesi programının motor sporları ekibinin mühendislik deneyiminden yararlanılarak geliştirildi. Yeni HR-V e: HEV modelinde Honda hibrit güç-aktarma sistemini kompakt SUV segmentine taşıyarak, son derece rekabetçi bir sınıfa yeni bir verimlilik ve performans dengesi getiriyor.

Honda'nın hibrit teknolojisi geliştirme çalışmaları sonucunda piyasaya sürülen ilk model olan Insight ile 1999 yılında Honda, hibrit teknolojisinde dünya lideri haline geldi. Avrupa'da satılan ilk hibrit çözümü sunan söz konusu model, içten yanmalı motordan güç alan, gerektiğinde hızlanmayı artırmak ve yakıt tüketimini düşürmek için elektromotor desteği ve fren enerjisi geri kazanımını sağlayan Entegre Motor Asistanı (IMA) sistemini bünyesinde barındırıyordu. Aradan geçen uzun yıllar boyunca Honda mühendisleri hibrit teknolojisini geliştirmeye devam ederken, geliştirilen e: HEV sistemi günümüzde Jazz, CR-V, yeni HR-V ile birlikte yakında piyasaya sunulacak 11'inci nesil Civic modelinde de kullanılıyor.

Yeni nesil HR-V'nin e: HEV güç aktarma sistemi, 253 Nm tork ve toplam 96 kW (131 PS) güç üretiyor. 122 gr/km (WLTP) karbondioksit (CO2) emisyonu ve 5,4 lt/100km (WLTP) yakıt tüketimi değerleriyle verimli yakıt ekonomisi sağlayan hibrit sistemde HR-V'nin 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 10,6 saniyede tamamlanıyor. CR-V ve Jazz'ın ardından e: HEV ailesine katılan en son model olan yeni HR-V sadece hibrit güç-aktarma sistemiyle satışa sunulacak. Yeni HR-V, elektrikli bir aracın hızlı tepki veren performans ve verimliliğini, geleneksel içten yanmalı motorlu araçların kullanılabilirliği ve esnekliği ile birleştirerek farklı sürüş koşullarında akıcı, konforlu ve canlı bir deneyim sunuyor.

Düşük emisyon ve çevik performans

Açıklamaya göre, e: HEV hibrit güç aktarma sistemi, 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya ve akıllı bir güç kontrol ünitesine bağlı olan yenilikçi bir sabit vitesli güç aktarım organından oluşuyor. Yeni HR-V'de kullanılan güç aktarma sistemi olan e: HEV, Jazz'da sınıfının en iyi yakıt ekonomisi ve hızlanma değerlerini sunuyor. Honda'nın SUV segmentindeki tasarımıyla dikkati çeken temsilcisi HR-V'nin Jazz'dan daha büyük boyuta sahip olması sebebiyle modelde yeterli elektrik enerjisinin depolanabilmesi için hücre sayısı 48'den 60 adede çıkarıldı. Daha büyük batarya hücresi boyutuna rağmen, Honda'nın gelişmiş mühendislik çözümleri sayesinde kullanım alanından ödün verilmezken, aynı zamanda daha çevik bir hızlanma hissi ve HR-V'nin dinamik performansını iyileştirmek için elektromotor ve tekerlekler arasındaki dişli oranı azaltıldı. Geleneksel bir güç aktarım sistemi yerine kullanılan sabit vitesli şanzımanda çok daha az direnç oluşurken, bu sayede ise Honda'nın yüksek verimli sistemi, günümüzde satışta olan diğer hibrit sistemlere kıyasla şehir içi sürüşlerinde daha az enerji tüketiyor ve daha yüksek toplam elektrikli sürüş süresi oranı sunuyor.

Honda e: HEV sisteminde, hem şehir içi hem otoyol sürüşlerinde ideal performans elde etmek üzere üç farklı sürüş modu kullanıma sunuluyor. Akıllı Elektronik Kontrol Ünitesi, yol ve çevre koşullarına bağlı olarak en verimli sürüşü kullanıcılarına sunabilmek için EV Drive, Hybrid Drive ve Engine Drive olmak üzere üç sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapıyor. Sistem, otoyol gibi sabit yüksek hızlı sürüş koşullarında en verimli seçenek olarak Engine Drive moduna geçiş sağlarken, anlık hızlanma gereksinimlerinde ise sistem Hybrid Drive moduna geçerek elektromotorun gücüyle ek performans sunuyor.

Bunun yanı sıra Hybrid Drive modunda benzinli motorla çalışan jeneratörden gelen güç, bataryayı şarj ediyor ve verimlilik avantajı sağlıyor. Sürücüler tek bir düğme ile neredeyse yolcular tarafından hissedilmeyecek şekilde sürüş modları arasında geçiş yapabiliyor ve "Normal" sürüş modu otomobilin performansını ve verimliliğini en iyi şekilde dengeliyor. "Spor" modu, daha keskin gaz tepkisi sağlarken, "Eko" modu ise yakıt verimliliğine odaklanarak klima sistemini ve gaz tepkisini ayarlıyor. Diğer yandan sürücüler, elektrikli araç kullanımına benzer bir deneyime sahip olmak için şanzıman üzerinden B işlevini etkinleştirebiliyor. Enerji geri kazanım seviyesi ve buna bağlı yavaşlama yoğunluğu, direksiyon simidinin arkasındaki elcikler üzerinden sürücü tarafından ayarlanabiliyor.

Münir Karaloğlu, TEM Otoyolu, Honda, Jazz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni Honda HR-V, e: HEV teknolojisiyle yıl sonunda Avrupa'da satışa çıkacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var 12:10 Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi 11:57 Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada 11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış 11:08 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi 10:54 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı 10:14 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi 10:00 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu 09:13 Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu

Son Dakika Haberleri
12:06 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
11:57 Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi
11:50 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
11:35 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
11:26 Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak
11:21 Mehmet Ceyhan, "Oğlu aşı olmadı" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
11:07 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış
10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor
10:53 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama         
12:18
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek         
12:07
Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi         
11:51
TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı         
11:36
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor         
10:58
Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi         
10:40
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim         
09:10
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 12:36:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Honda HR-V, e: HEV teknolojisiyle yıl sonunda Avrupa'da satışa çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement