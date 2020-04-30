Yeni Honda Jazz yenilikçi teknolojileriyle yolcu güvenliğinde standartları yükseltiyor - Son Dakika
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Yeni Honda Jazz yenilikçi teknolojileriyle yolcu güvenliğinde standartları yükseltiyor

6 saat önce

Honda'nın "Elektrik Vizyon Stratejisi" kapsamında oluşturulan "e: Technology'" markası altında e: HEV logosunu taşıyan ilk model olan Jazz, yeni güvenlik donanımı ile Avrupa'nın en güvenli otomobillerinden biri olma ününü daha da güçlendiriyor.

Yeni Honda Jazz yenilikçi teknolojileriyle yolcu güvenliğinde standartları yükseltiyor, System.String[]

Honda'nın "Elektrik Vizyon Stratejisi" kapsamında oluşturulan "e: Technology'" markası altında e: HEV logosunu taşıyan ilk model olan Jazz, yeni güvenlik donanımı ile Avrupa'nın en güvenli otomobillerinden biri olma ününü daha da güçlendiriyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Honda'nın yolcu güvenliğine verdiği önemi yansıtan yeni hibrit Jazz, Avrupa'da sınıfında orta hava yastığını standart olarak sunan tek model olarak güvenlik teknolojileri konusunda iddiasını ortaya koyuyor.

Honda Jazz, yeni pasif güvenlik özelliği, kapsamlı güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleri ile sınıfında rakiplerinden ayrışıyor. Yenilenen Jazz, eklenen ön orta hava yastığı güvenlik donanımı ile sınıfında fark yaratıyor, e: Hev logosu taşıyan yeni hibrit Jazz, ön orta hava yastığı teknolojisini standart olarak sunuyor. Sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen yeni ön orta hava yastığı sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini üst düzeye çıkarıyor.

Yeni Jazz'daki 10 hava yastığından biri olan söz konusu yeni hava yastığı, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önleyerek yolcuların baş ve göğüs bölgesindeki yaralanma olasılığını azaltıyor. Honda'nın şirket içi test sonuçlarına göre söz konusu yeni teknoloji sayesinde kafa yaralanmaları çarpışma tarafındaki yolcuda yüzde 85 ve diğer yolcuda yüzde 98 azalıyor.

Yeni ön orta hava yastığı sistemi

Honda'nın küçük sınıftaki başarılı modeli Jazz'da yer alan yeni ön orta hava yastığı, sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini üst düzeye taşıyor.

Eklenen yeni güvenlik donanımında, hava yastığının açılma sırasında maksimum koruma sağlaması ve doğru açılması için hava yastığını bir yay şeklinde sürücünün çevresine yönlendiren üç bağlantı ipi yer alıyor.

Yeni ön orta hava yastığı, çarpışma anında iki tarafın özelliğiyle uyum içinde çalışıyor. Hem sürücü hem de yolcu için emniyet kemeri ön gerdiricileri, sürücü veya ön yolcunun yanal hareketini azaltıyor.

Hava yastıkları sihirli koltuk hacmini etkilemiyor

Yeni Jazz'da arka koltuk i-side hava yastığı sistemi de sunuluyor. Arka koltuk minderine monte edilen bu benzersiz çift aşamalı hava yastığı, C sütunu veya kapı bölgesinde olası bir yandan çarpma anında arka koltuk yolcusunu korumak üzere devreye giriyor. Söz konusu hava yastığı, yeni Honda Jazz'ın bin 203 litreye varan bagaj hacmi sunduğu "Sihirli Koltuklar" özelliğini etkilemiyor.

Yeni ön orta hava yastığına ek olarak, sürücünün diz bölgesindeki SRS hava yastığı, bu bölgedeki yükleri azaltırken aynı zamanda tüm vücudun ileri hareketini baskılayarak baş ve göğüs bölgesi koruma performansının iyileştirilmesine katkıda bulunuyor.

Araç yapısına uygun pasif güvenlik

Söz konusu modelde, Honda'nın tescilli Advanced Compatibility Engineering (ACE) gövde yapısı, teknolojisini kullanarak mükemmel pasif güvenlik performansı için temel oluşturuyor. Bağlı yapısal elemanlardan oluşan bir ağ çarpışma enerjisini aracın önüne eşit olarak dağıtarak yolcu bölmesine aktarılan kuvvetleri azaltıyor.

ACE sadece çarpışma enerjisini gövde boyunca dağıtarak otomobil ve yolcuları korumakla kalmıyor, aynı zamanda diğer araca uygulanan çarpışma enerjisini de azaltıyor. Yolculara büyük ve küçük araçlarla çarpışmalarda aynı korumayı sağlıyor.

Gelişmiş aktif güvenlik teknolojileri standardı

Yeni Jazz'daki pasif güvenlik özellikleri, en güncel Honda SENSING aktif güvenlik ve sürüş destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor. Yeni daha geniş açılı ve daha yüksek çözünürlüklü kamera, çok amaçlı kameranın ve önceki nesil Jazz'daki şehir içi aktif fren sistemi (CTBA) sensör kurulumunun yerini alıyor. Yeni kamera aracın yol dışına çıktığını, yaklaşmakta olan bir aracı veya sinyaller etkin olmadığında aracın şerit değiştirdiğini tespit etme dahil daha geniş bir alanı ve daha fazla sürüş koşulunu tanımlayabiliyor.

Honda SENSING birçok teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Aydınlatması olmayan yollarda yayaları da tespit etmek için gece kullanım özellikleri daha da geliştirilen çarpışma önleme fren sistemi, kavşaklarda dönüş yaparken karşıdan bir araç gelmesi halinde sürücüyü uyarıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi sürüş hızını öndeki araca göre ayarlarken aynı zamanda düşük hız sürüşlerini de destekliyor.

Şerit takip sistemi 72 kilometre/saat ve üzerindeki hızlarda şehir içinde, şehirler arası yollarda ve çok şeritli otoyollarda sürüş güvenliğini desteklerken yoldan çıkma önleme sistemi, aracın asfalt dışına çıkması, yaklaşmakta olan bir araç olması veya sinyaller etkin olmadığında aracın farklı bir şeride geçmesi halinde sürücü uyarıyor.

Trafik işareti tanımlama sistemi trafik işaretlerini tanımlıyor ve bunları gösterge panelinde görüntülüyor. Hız sınırı ve girilmez trafik işaretlerini tanımlayan sistem, gösterge panelinde aynı anda iki işareti birden gösterebiliyor. Akıllı hız sabitleme sistemi ise aracın hızını sistemin tanımlamış olduğu hız sınırı işaretine göre ayarlıyor.

Otomatik uzun far yardımcısı 40 kilometre/saat ve üzerindeki hızlarda yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak uzun farları otomatik olarak etkinleştiriyor ve devreden çıkartıyor. Arka çapraz trafik uyarısı ile desteklenen kör nokta bilgi sistemi executive donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

Avrupa, Honda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:04 Kaynak: AA


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